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Юрий Трутнев встретился с победителями полуфинала конкурса «Лидеры России» по ДФО
Во Владивостоке в кампусе Дальневосточного федерального университета прошла встреча заместителя председателя правительства России – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева с победителями полуфинала конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 гг. в Дальневосточном федеральном округе.
Региональный полуфинал стартовал 25 января. В первый день конкурсанты прошли контрольное компьютерное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа. К оценочным мероприятиям полуфинала были допущены 240 человек. На встречу с вице-премьером попали только 30 победителей. В финал вышли 12 представителей Приморского края, 7 – Хабаровского края, 6 – Амурской области, 2 – Сахалинской области. Из Магаданской области, Республики Саха (Якутия) и Забайкальского края в финал прошли по одному участнику из каждого региона. Список тех, кто прошел в финал, не окончательный. Для конкурсантов, набравших высокие баллы, но не прошедших в финал, сформирован лист ожидания. Если участник из числа приглашенных в финал не выполнит задание «Сердце лидера», он будет дисквалифицирован. В этом случае его место займет полуфиналист из листа ожидания, который выполнил это условие конкурса.
По его словам, с полуфиналистами-дальневосточниками обсуждался ряд актуальных тем, связанных с развитием Дальнего Востока.
Напомним, 10 октября 2018 года стартовал Конкурс управленцев «Лидеры России» 2018-2019 гг. На него было подано более 227 тысяч заявок от руководителей со всей страны и из 68 иностранных государств. К дистанционному этапу отбора конкурса были допущены более 91 тысячи конкурсантов, постепенно, по итогам трех блоков тестирования, их количество сократилось до 3294 участников, которые были приглашены в полуфиналы конкурса.
Сейчас проходит этап очных региональных полуфиналов, они состоятся во всех федеральных округах в январе и феврале 2019 года. В марте в Сочи пройдет финал, на котором будут определены победители конкурса. Все финалисты получат образовательные гранты в размере 1 миллиона рублей, а победители получат еще и наставника из числа лучших российских руководителей.
Конкурс реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 15 самостоятельных проектов. Цели конкурса — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций.
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