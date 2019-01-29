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Объем продовольственного экспорта в Хабаровском крае растет
Предварительные итоги работы по развитию продовольственного экспорта в 2018 году подвели в комитете торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края. Основными партнерами Хабаровского края остаются страны Азиатско-тихоокеанского региона, которые наращивают объемы закупок.
За 10 месяцев 2018 года в страны АТР из Хабаровского края направлено 190 тысяч тонн продукции аграрно-промышленного комплекса. Это на 11% больше, чем годом ранее. Общая сумма сделок превысила 15,5 млрд рублей. Традиционно основными позициями в экспорте остаются: рыба и морепродукты, злаки, пиво, мороженое, мед и соки.
В 2018 году вдвое увеличился объем поставок пива и соков. Сказалось снятие запрета на экспорт напитков в ПЭТ-таре объемом более 1,5 литров. В связи с этим, эксперты прогнозируют ежегодный рост объёмов производства напитков на 10-20 процентов.
В конце 2018 года компания "Золотой Юг" стала вторым в крае предприятием – участником проекта "Сделано в России". Организация получила статус "Российский экспортер" и может рассчитывать на различные виды поддержки по линии Российского экспортного центра. Ранее статус "Российский экспортер" был присвоен молокоперерабатывающему заводу "Дакгомз" из Комсомольска-на-Амуре.
На сегодняшний день из Хабаровского края в страны АТР отгружают более 60 наименований продукции. При этом загрузка производственных мощностей предприятий-экспортеров составляет от 26 до 54%.
Как сообщает пресс-служба правительства края, в регионе делают ставку на развитие сельского хозяйства и продовольственной сферы. Губернатор поставил задачу - активнее поддерживать местных производителей, помогая им осваивать новые виды продукции. Это позволит нарастить загрузку и расширить ассортимент продукции, реализуемой на внутреннем рынке и за рубежом.
Напомним, что в марте 2018 года президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию отметил, что Россия имеет хороший потенциал для увеличения несырьевого экспорта. Для этого необходимо повышать конкурентоспособность отечественных товаров и решительнее бороться за доступ на внешние рынки. Поставлена задача – к 2024 году нарастить вдвое объемы несырьевго экспорта и достичь показателя 250 млрд. долларов в год.
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