На Хабаровском судостроительном заводе заложили новый буксир

Скромная церемония закладки второго буксира серии 00440 в этот раз обошлась без присутствия первых лиц краевого правительства или руководства регионального минпромтранса, находящегося в состоянии расформирования. Приветствие генерального директора, установка закладной секции в стапельное положение и традиционное освящение будущего детища хабаровских корабелов уложились в полчаса.

Буксир - близнец судна, старт строительству которого дали в конце ноября 2018 года. Первенца планируют сдать уже в этом году, его аналог - в 2020-м. Накануне завод получил очередную партию высококачественного металла для этих буксиров.

Заказ выполняется для дочки ОСК - судостроительной корпорации “Машпромлизинг”. Готовые буксиры поступят коллегам в Комсомольске-на-Амуре. Амурский судостроительный завод будет использовать их при перегоне своих кораблей и судов на достройку и испытания во Владивосток.

Морской буксир проекта 00440 - разработка КБ “Вымпел”. В длину достигает 35 метров, максимальная ширина - 9,5 метров. Обсуживается экипажем из восьми человек. Стоимость заказа на заводе не разглашают, ссылаясь на коммерческую тайну.

Кроме двух буксиров, на стапелях ХСЗ сейчас строят два пассажирских судна проекта А45-2, судно на воздушной подушке СВП-50. Также оформлен заказ на изготовление понтона-батопорта для затворного сооружения, предназначенного от затопления части Индустриального района Хабаровска.

Также на предприятии не исключают получения заказа от приморской компании, занимающейся добычей краба. В этом случае строительство краболовов будет вестись по проекту исландской компании. Аналогичный опыт работы с проектами иностранных конструкторов корабелы имеют.

Совокупный объем заказов, как рассчитывает менеджмент завода, позволит повысить загрузку технологических мощностей с нынешних 30% до 60%. При этом к осени, скорее всего, удастся преодолеть т.наз. “точку безубыточности”.

- Параллельно мы прорабатываем вопрос докапитализации завода на сумму около 2 млрд рублей. Это позволит закрыть вопросы, связанные с долгами предприятия, которые накапливались в течение многих лет, - уточнил генеральный директор АО “Хабаровский судостроительный завод” Игорь Васько.