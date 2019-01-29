В Хабаровске предотвратили взрыв бытового газа

В минувшее воскресенье жильцы дома по улице Трамвайной почувствовали сильный запах газа. Достучаться до соседей, из чьей квартиры он доносился, собственники дома не смогли и сразу же вызвали экстренные службы. К месту утечки газа прибыли специалисты экстренных служб, полицейские, бойцы городского поисково-спасательного отряда.

«Специалистам управляющей компании и спасателям пришлось выбить окна, так как дверь в квартиру никто не открывал. В ходе осмотра помещения, они обнаружили газовую плиту с четырьмя включенными конфорками. Помещение было проветрено, в целях безопасности на время весь подъезд был отключен от подачи газа. Вся информация доведена до специалистов служб, которые занимаются расследованием данного инцидента», - рассказал начальник городского управления ЖКХ Анатолий Климочкин.

Происшествие жилищники взяли на особый контроль. Всего в Хабаровске газифицировано более 2400 многоквартирных жилых домов. В целях профилактики среди населения структурами администрации города проводится разъяснительная работа о мерах безопасности при использовании газа. Городским управлением по делам ГОиЧС организуются «горячие» телефонные линии «Безопасное использование бытового газа».