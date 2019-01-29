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В Хабаровске предотвратили взрыв бытового газа
В минувшее воскресенье жильцы дома по улице Трамвайной почувствовали сильный запах газа. Достучаться до соседей, из чьей квартиры он доносился, собственники дома не смогли и сразу же вызвали экстренные службы. К месту утечки газа прибыли специалисты экстренных служб, полицейские, бойцы городского поисково-спасательного отряда.
Происшествие жилищники взяли на особый контроль. Всего в Хабаровске газифицировано более 2400 многоквартирных жилых домов. В целях профилактики среди населения структурами администрации города проводится разъяснительная работа о мерах безопасности при использовании газа. Городским управлением по делам ГОиЧС организуются «горячие» телефонные линии «Безопасное использование бытового газа».
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