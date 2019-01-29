Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в Хабаровске открыл каток

Хоккейная коробка по адресу ДОС,56 построена в рамках Всероссийского социального проекта фирмы «NIVEA» «Голосуй за свой каток». Раньше на этом месте была разбитая спортивная площадка. Один из жителей окрестных домов сфотографировал её и отправил на сайт проекта, где хабаровский каток конкурировал еще с 300 аналогичными сооружениями со всей страны. После этого началось онлайн-голосование, в рамках которого хабаровчане смогли набрать 1328 голосов и вошли в тройку лидеров, уступив городам Нелидово и Самаре. После победы рабочие заменили основание катка, установили ударопрочные борта, калитки, ворота, смонтировали мощное светодиодное освещение.

«Мы впервые открываем каток на Дальнем Востоке России. Это самый восточный каток фирмы «NIVEA» в стране. Я надеюсь, что он станет отличным местом отдыха для всех. Мы хотим, чтобы семьи, родители со своими детьми проводили больше времени на открытом воздухе. Ведь зима – это не повод сидеть дома», - отметил директор по маркетингу компании «Байерсдорф» по России и СНГ Том Додана.

В торжественной церемонии открытия «коробки» приняли участие жители микрорайона, депутаты краевой и городской думы, представители администрации Хабаровска. В рамках праздника компания подарила хабаровскому досуговому центру слепоглухих сертификат на покупку принтера со шрифтом Брайля. А особым гостем мероприятия стал Олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин. Он провел мастер-класс для всех желающих.

«Благодарю компанию за то, что она помимо получения прибыли, занимается развитием человеческого потенциала на Дальнем Востоке. Это еще раз доказывает, что если хабаровчане чего-то сильно захотят, то они этого обязательно добьются. Думаю, что площадка будет востребована не только среди тех, кто голосовал за неё на сайте проекта, но и среди жителей всего микрорайона», - отметил заместитель начальника городского управления по физической культуре и спорту Алексей Подгорный.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в Хабаровске более 200 ледовых коробок. 80 из них каждую зиму заливают для катания на коньках. В настоящее время фигурным катанием в городе занимаются 226 человек, из них КМС - 8 человек, спортсменов первого спортивного разряда - 10, обладателей массовых разрядов - 85. Фигуристы города Хабаровска - постоянные участники и призеры краевых, зональных и всероссийских соревнований. Сейчас мастер спорта международного класса Вероника Горохова входит в состав команды «Парадиз» (г.Санкт-Петербург) по синхронному катанию, является чемпионкой Европы и международных соревнований.