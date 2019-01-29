В Хабаровском крае до конца года построят пять новых ФАПов

Новые фельдшерско-акушерские пункты появятся в этом году в Хабаровском крае. На эти цели в региональной казне уже зарезервировано 132 млн рублей. Средства позволят открыть ФАПы сразу в пяти отдаленных поселках и селах - Джуен, Обор, Средний Ургал, Верхний Нерген и Казакевичево. Сейчас в населенных пунктах региона функционируют 177 ФАПов. Многие из них расположены в помещениях, которые временно приспособлены для оказания медицинских услуг. Всего таких пунктов – около ста. В ближайшие годы власти планируют перевести их в новые здания.

- Для Хабаровского края, растянутого на тысячи километров, фельдшерско-акушерские пункты – единственное решение, позволяющее обеспечить жителей медицинскими услугами. Так, по закону в населенных пунктах, где живут более 100 человек, медпомощь не должна быть удалена от гражданина более чем на 6 км. ФАПы позволяют выполнить это требование. Поэтому нам предстоит построить десятки таких медпунктов, - уточнили в министерстве.

В ведомстве назвали примерную стоимость организации одного фельдшерско-акушерского пункта – 30 млн рублей. В эту сумму входят расходы по оснащению ФАПа медицинским оборудованием, обустройству гаража для санитарного автомобиля, другие траты. За счет этих же денег решается вопрос с жильем для медработника, которого еще предстоит найти.

- Кадровая проблема есть, но мы ее решаем. Новых врачей для села стараемся ориентировать еще со студенческой скамьи. Уже несколько лет в крае успешно работают программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Кадры здравоохранения». Медработнику за переезд в село выплачивается крупная сумма подъемных - до одного миллиона рублей. Для многих - это хороший стимул. С жильем мы также помогаем, - сообщили в краевом минздраве.

По информации пресс-службы правительства региона, в 2018 году благодаря профильным программам было привлечено 87 врачей и средних медработников. Общая численность специалистов, работающих в сельской местности, выросла до 338 человек. В 2019 году краевой минздрав планирует, что еще как минимум 80 специалистов переедут на работу в медпункты и поселковые больницы Хабаровского края.



