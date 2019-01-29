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В Хабаровском крае до конца года построят пять новых ФАПов
Новые фельдшерско-акушерские пункты появятся в этом году в Хабаровском крае. На эти цели в региональной казне уже зарезервировано 132 млн рублей. Средства позволят открыть ФАПы сразу в пяти отдаленных поселках и селах - Джуен, Обор, Средний Ургал, Верхний Нерген и Казакевичево. Сейчас в населенных пунктах региона функционируют 177 ФАПов. Многие из них расположены в помещениях, которые временно приспособлены для оказания медицинских услуг. Всего таких пунктов – около ста. В ближайшие годы власти планируют перевести их в новые здания.
В ведомстве назвали примерную стоимость организации одного фельдшерско-акушерского пункта – 30 млн рублей. В эту сумму входят расходы по оснащению ФАПа медицинским оборудованием, обустройству гаража для санитарного автомобиля, другие траты. За счет этих же денег решается вопрос с жильем для медработника, которого еще предстоит найти.
По информации пресс-службы правительства региона, в 2018 году благодаря профильным программам было привлечено 87 врачей и средних медработников. Общая численность специалистов, работающих в сельской местности, выросла до 338 человек. В 2019 году краевой минздрав планирует, что еще как минимум 80 специалистов переедут на работу в медпункты и поселковые больницы Хабаровского края.
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