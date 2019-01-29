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Бывший пресс-секретарь главы Хабаровского края стала советником врио губернатора Сахалина
Бывший пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Светлана Литвинова стала пресс-секретарем врио главы Сахалинской области Валерия Лимаренко. По информации «Советского Сахалина» сегодня она приступила к исполнению своих служебных обязанностей, при этом формально ее должность будет звучать как советник губернатора.
Известно, что новая сотрудница регионального правительства родом из Хабаровского края. Получив во Владивостоке журналистское образование, она 13 лет работала на телевидении, а в 2010 году пришла на должность пресс-секретаря губернатора Хабаровского края.
Под руководством Светланы Литвиновой были организованы десятки информационных кампаний в поддержку крупных социально значимых, культурных и спортивных мероприятий, проводимых в Хабаровском крае.
По информации источников «Советского Сахалина», Светлана Литвинова на хорошем счету в Кремле. Ее кандидатуру называли наиболее вероятной для назначения на должность пресс-секретаря главы Сахалинской области.
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