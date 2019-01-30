Оформить пособие для оплаты проезда можно в МФЦ Хабаровского края

Жители Хабаровского края теперь могут подать заявление для предоставления бесплатного проезда на транспорте общего пользования (кроме такси) городского и пригородного сообщения в МФЦ. На сегодняшний день услугу оформили более 650 человек. Уточнить информацию о необходимых для получения услуги документах, можно по единому бесплатному номеру 8-800-100-4212. В регионе действуют 16 филиалов, 1 дополнительный офис и 79 подразделений МФЦ. В них открыто более 300 окон, в которые ежедневно обращаются свыше 6 тысяч человек.

- Мы стабильно входим в группу регионов с высокими показателями по организации деятельности сети МФЦ. Согласно рейтингу, подготовленному министерством экономического развития Российской Федерации по итогам третьего квартала 2018 года, Хабаровский край набрал более 86 баллов из 100 возможных. Регион отметили по нескольким критериям. Так, доля жителей, получивших доступ к госуслугам, у нас сегодня составляет 99,7%. Более 95% граждан удовлетворены качеством обслуживания. На высоком уровне показатель выполнения стандартов организации деятельности – 99,6%, - рассказали в министерстве информационных технологий и связи края .

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, создать современную систему предоставления государственных и муниципальных услуг в «майских» указах 2012 года поручил Президент Владимир Путин. Сегодня в режиме «одного окна» в регионе предоставляются 537 услуг. В том числе: 59 – федеральных, 103 – краевых, 365 – муниципальных, а также 10 услуг иных организаций.