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Оформить пособие для оплаты проезда можно в МФЦ Хабаровского края
Жители Хабаровского края теперь могут подать заявление для предоставления бесплатного проезда на транспорте общего пользования (кроме такси) городского и пригородного сообщения в МФЦ. На сегодняшний день услугу оформили более 650 человек. Уточнить информацию о необходимых для получения услуги документах, можно по единому бесплатному номеру 8-800-100-4212. В регионе действуют 16 филиалов, 1 дополнительный офис и 79 подразделений МФЦ. В них открыто более 300 окон, в которые ежедневно обращаются свыше 6 тысяч человек.
Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, создать современную систему предоставления государственных и муниципальных услуг в «майских» указах 2012 года поручил Президент Владимир Путин. Сегодня в режиме «одного окна» в регионе предоставляются 537 услуг. В том числе: 59 – федеральных, 103 – краевых, 365 – муниципальных, а также 10 услуг иных организаций.
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