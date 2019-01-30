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Центральная районная больница Амурска обеспечена кадрами только на 52 %
В центральной районной больнице Амурска, которая обслуживает более 59 тысяч человек, уровень обеспеченности медицинскими кадрами составляет всего 52 процента.
В ведении Амурской ЦРБ находятся также 9 фельдшерских пунктов в селах. После того, как 4 терапевта приняли решение оттуда уехать, на прием пациентов приходится отправлять медиков из Амурска. Кроме того, главный врач опасается, что после ввода в строй новых медицинских объектов в Комсомольске-на-Амуре, врачи из районной больницы могут переехать в город Юности.
По мнению губернатора, закрыть потребность могли бы выпускники, обучавшиеся по целевому договору. Однако, районное медучреждение не в состоянии заплатить за большое число специалистов. Эти обязательства на себя может взять край.
По информации пресс-службы краевого правительства, в 2018 году по программе «Земский доктор» в районную больницу на работу пришли 11 специалистов, ещё 3 - с начала этого года.
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