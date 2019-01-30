Центральная районная больница Амурска обеспечена кадрами только на 52 %

В центральной районной больнице Амурска, которая обслуживает более 59 тысяч человек, уровень обеспеченности медицинскими кадрами составляет всего 52 процента.

- Нам за несколько лет удалось решить проблему с узкими специалистами. Окулист, эндокринолог, анастезиолог, гинекологи есть. Но теперь не можем найти терапевтов. Двое из Таджикистана недавно отработали контракт и уехали на родину. Сейчас приехал врач-реаниматолог из Киргизии, - рассказал главный врач Амурской районной больницы Леонид Ганов.

В ведении Амурской ЦРБ находятся также 9 фельдшерских пунктов в селах. После того, как 4 терапевта приняли решение оттуда уехать, на прием пациентов приходится отправлять медиков из Амурска. Кроме того, главный врач опасается, что после ввода в строй новых медицинских объектов в Комсомольске-на-Амуре, врачи из районной больницы могут переехать в город Юности.

- Чтобы закрепить специалистов, больница оплачивает им аренду жилья, учебу, выплачиваются 200 тысяч подъёмных. В год на это уходит 6 миллионов рублей. Это средства, которые мы зарабатываем на оказании платных услуг, проводя медосмотры для сотрудников крупных предприятий, - говорит Леонид Ганов.

По мнению губернатора, закрыть потребность могли бы выпускники, обучавшиеся по целевому договору. Однако, районное медучреждение не в состоянии заплатить за большое число специалистов. Эти обязательства на себя может взять край.

- Мы понимаем, что больница одна не потянет эти расходы. Нужна краевая программа. Мы подумаем с минфином, что можно сделать. Но проблему решать надо. Одной программы «Земский доктор» уже не достаточно, - подчеркнул Сергей Фургал.

По информации пресс-службы краевого правительства, в 2018 году по программе «Земский доктор» в районную больницу на работу пришли 11 специалистов, ещё 3 - с начала этого года.