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В рамках акции «Добровольцы – детям» в Хабаровском крае собрали почти 74 млн рублей
Итоги VII Всероссийской акции «Добровольцы — детям» подвели в Хабаровском крае. За время проведения социально-значимого проекта – с 15 мая по 15 октября 2018 года – в регионе собрали почти 74 млн рублей. Это на 13 млн больше, чем годом ранее. Социальную, психологическую, а также финансовую поддержку получили свыше 75 тысяч адресатов.
Жители региона стали участниками более чем трех тысяч различных флэш-мобов, конкурсов и форумов. По итогам акции «Добровольцы – детям» общественное движение «Волонтеры-медики» и Краевой центр социального воспитания здоровья стали победителями в номинациях «Объединяя усилия» и «Открыты двери для друзей».
В числе таких детей - Олег Кальницкий с диагнозом ДЦП. У 3-х летнего хабаровчанина мечта научиться плавать. Усилиями волонтеров, а также за счёт добровольных пожертвований, удалось собрать сумму, которая частично покрыла покупку абонемента в студию плавания, на недостающую часть руководители студии сделали мальчику скидку.
Как сообщает пресс-служба краевого правительства, на сегодняшний день в регионе насчитывается более 9-ти тысяч постоянно занятых волонтеров, в основном - школьники и студенты. Всего же в добровольческой деятельности участвуют свыше 27 тысяч человек.
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