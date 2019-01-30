В рамках акции «Добровольцы – детям» в Хабаровском крае собрали почти 74 млн рублей

Итоги VII Всероссийской акции «Добровольцы — детям» подвели в Хабаровском крае. За время проведения социально-значимого проекта – с 15 мая по 15 октября 2018 года – в регионе собрали почти 74 млн рублей. Это на 13 млн больше, чем годом ранее. Социальную, психологическую, а также финансовую поддержку получили свыше 75 тысяч адресатов.

Жители региона стали участниками более чем трех тысяч различных флэш-мобов, конкурсов и форумов. По итогам акции «Добровольцы – детям» общественное движение «Волонтеры-медики» и Краевой центр социального воспитания здоровья стали победителями в номинациях «Объединяя усилия» и «Открыты двери для друзей».

- К благотворительной кампании в крае присоединились более 300 тысяч человек. Стоит отметить, что жители региона всегда принимают активное участие в подобных проектах. Так, например, на днях мы также подвели итоги Всероссийской акции «Мечтай со мной». В её рамках исполнялись желания детей с инвалидностью и пожилых людей по всей стране. У нас в крае воплотились в жизнь мечты 10 ребят, – рассказал председатель комитета Евгений Демин.

В числе таких детей - Олег Кальницкий с диагнозом ДЦП. У 3-х летнего хабаровчанина мечта научиться плавать. Усилиями волонтеров, а также за счёт добровольных пожертвований, удалось собрать сумму, которая частично покрыла покупку абонемента в студию плавания, на недостающую часть руководители студии сделали мальчику скидку.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, на сегодняшний день в регионе насчитывается более 9-ти тысяч постоянно занятых волонтеров, в основном - школьники и студенты. Всего же в добровольческой деятельности участвуют свыше 27 тысяч человек.