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Хабаровские пенсионеры могут получить бытовые услуги по сниженным ценам
Сорок восемь предприятий бытового обслуживания Хабаровска готовы оказать услуги пожилым людям по сниженным ценам. Полный список парикмахерских, пошивочных и фотоателье, химчисток, предоставляющих пожилым гражданам льготы в первом полугодии 2019 года, размещен на сайте администрации города на странице управления торговли, питания и бытового обслуживания в разделе «Иная информация» - «Информация для маломобильных групп граждан». На странице указаны адреса и телефоны парикмахерских, химчисток и ателье, а также цены на их услуги.
Так, в 25 парикмахерских Хабаровска стоимость женской стрижки варьируется от 200 до 350 рублей, мужской – от 100 до 300 рублей. В некоторых салонах ветеранам и участникам Великой Отечественной войны предоставляется скидка в размере 50 процентов от действующего прейскуранта. За половину от стоимости пенсионеров и ветеранов постригут в парикмахерской «Татьяна» (ул. Клубная, 23). В определенные дни льготы для людей старшего поколения предоставляют четыре муниципальных бани. Кроме того, по сниженной цене их обслужат три фотосалона и четыре ателье.
В городском управлении торговли, питания и бытового обслуживания советуют информацию о льготах и времени обслуживания уточнять по телефонам учреждений, а также напоминают, что при получении услуги нужно предъявить паспорт или удостоверение личности.
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