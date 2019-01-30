Хабаровский диабетик про конфетки и инсулин



Как я любил конфеточки! Нет, не карамельки, их, за редким исключением, я всегда считал пошлостью и издержками кондитерской цивилизации. Типа гопоты. Вроде тоже люди, иногда даже и поговорить можно, если рядом нормальных людей нет. Исключением, пожалуй, были конфеты сосательные - леденцы, особенно самопальные, на палочке или московские, в жестяных банках.

«Гулливер», «Белочка», «Мишка на севере», «Петушок - золотой гребешок» – как-то даже от названий и вкусно, и сладко становится. В Хабаровске, кстати, ныне убитая кондитерская фабрика «Спутник» «Петушка» удивительно невкусным делала. Соя да соя, никакого секрета. Даже скучно вспоминать. Как вспомнишь вкус хабаровских «Петушков», так сразу и не жалко этого «Спутника».

А еще всякие пирожные, торты… В Хабаровске в советское время кондитерка была без особых «изюминок», типовая, часто вообще казалось, что из стратегических запасов режима – по свежести. Но рухнул железный занавес, и в конце 90-х годов даже не пришли, а рванули и современные технологии, и новые вкусы.

Диабет. И все это остается как сладкое напоминание о вольной жизни. Да и воспоминание лучше гнать даже из подсознания.

Сахар перевелся в доме. Почти. В каком-то дальнем углу, конечно, заныкан пакет со сладким ядом. Рядом спички, мука, соль. На всякий случай. А вдруг война.

С учетом того, что в магазинах шаговой доступности и появляются всякие конфетки без сахара, то, как правило, они с фруктозой. А это – то же самое, что сахар, но дороже. Самое страшное, что садисты из торговли обычно помещают такие конфетки с этим «ну очень дорогим сладким ядом» в отделах для диабетиков и тех, кто хочет похудеть.

Не то что прям смерть как хочется конфетку, нет. Это желание запрещенного, скорее, похоже на животный инстинкт.



Я уколов не боюсь, если нужно уколюсь

В больницу не госпитализировали, и ладно. Сахар, как в песне птицы, все выше и выше. Девятнадцать. Двадцать три. Двадцать пять… Сиофор и диабетон не помогали, сахар не снижался. Зачем нужна была госпитализация? Для того, чтобы прокапали и снизили высокий уровень сахара в крови. И еще одна деталь: нужно было подобрать дозы инсулина.

То, что меня отказались госпитализировать, женщину-эндокринолога неприятно удивило. Она даже немного занервничала. Да так, что в этот момент я почувствовал себя кандидатом в покойники.

- Я перевожу вас на инсулин, - грозно сказала врач.

Мир не рухнул, он просто стал, как в фильме ужасов, растворяться в небытии: сначала стирались мелкие детали, потом более крупные… Мне показалось, что я подобрался к итоговой жизненной точке. Инсулин - это навсегда!

- А может быть, обойдемся как-нибудь таблеточками? Я так люблю их пить, - соврал я.

- Нет, - отрезала женщина. – Инсулин, который вырабатывает ваша поджелудочная железа, почти полностью не усваивается организмом.

- И как долго мне колоть инсулин?

- Лет 10.

- То есть всю оставшуюся жизнь?

- Да.

Итого врач определила, что умру я в 63 года максимум. После паузы началась лихорадочная работа мозга: «Так, ты-то думал, что откинешься в 56-59 лет, а тебе дали бонусом еще 4-5. Ну не так и плохо. Может, даже месяца два-три пенсию будешь получать».

Выписали два инсулина - короткий и длинный.

- Вы знаете, как колоться? - с надеждой спросила врач.

Откуда? Я травку категорически всегда отрицал, а уж уколы тем более!

Подошла ко мне стремительно, я задрал свитер.

- Снимайте совсем!

Честно говоря, мне всегда неловко оголяться перед незнакомыми в общественных местах типа больницы. В этот момент думаешь, что неплохо было бы заранее подкачаться, похудеть, немного загореть… А потом лихорадочно вспоминаешь, какие на тебе трусы: эротические, модные или любимые, не сжимающие мужское естество в какую-нибудь дурацкую незабудку.

Врач крепко схватила меня за бок:

- Нужно оттянуть жировую складку…

О, господи! Какая здоровая у меня жировая складка! Какая неприлично огромная жировая складка!

- ...ее проткнуть иглой ручки шприца и…

В этот момент почему-то я успокоился. «Инсулин так инсулин», - смиренно подумал.

Выписали 5 инъекций в день – три коротких и две длинные.

После этого с кучей бумаг - на визирование. «На шару и хлорка - творожок», - подумал я, узнав, что инсулин - бесплатный…

В очереди сидели дамы под семьдесят. «Диабет у тебя второго типа, старческий. Привыкай к своей охотничьей тропе». Я подсел рядом, узнал кучу всяких нужных вещей - и то, что полоски для глюкометра дешевле покупать в Интернете, и то, что «шаровый» инсулин не всегда бывает, и то, что иногда можно и похулиганить. Женщины, они в России живучие, потому что хитрые и всегда стараются добиться поставленной цели, а поэтому более дисциплинированные, чем мы, мужчины. Сидел в очереди часа три. За это время ни одного мужчины, кроме меня, не было. «Не жильцы, - думал я, - не жильцы мы!»



Грудки да каша - пища наша

Получив в итоге одноразовые шприцы с инсулином и одноразовыми иглами к ним, затарившись полосками к глюкометру, отправился в магазин за едой.

Основа - долгие углеводы, а это - каши. Рис - только дикий, в крайнем случае бурый. Благо, к рису я равнодушен.

Понятно, гречка. Она и в Африке гречка. Хотя в Африке, как и почти во всем остальном мире (кроме России и Японии), гречкой набивают подушки. Ну и зря.

Далее крупы, которыми в моем детстве бабушка кормила свинью, - ячневая, пшеничная. А еще всякие бобовые - горох, фасоль, арахис.

Из мяса - куриная грудка. Говядину нежирную тоже можно. Но вы видели эту говядину в магазине? Даже при моем плохом зрении узнаю в ней сверстницу, а то, как ее изрубили на куски, напоминает фильмы ужасов. Поэтому только грудки. Постные, чтобы ни жиринки.

И рыба, конечно. Типа минтая, которым я кормлю кошку. Покупая эту рыбу, подумал: «Вот и себе свари». Сварил. Часть кошке, часть себе. Ем и смотрю, как кошка вытаскивает из своей миски кусок рыбы, пытается с ним подобраться ближе ко мне. Есть в компании не так скучно все-таки. «Какой же мерзостью я тебя кормлю, милая моя Дусечка!» После этого минтай больше себе не варил.

Соевый белок, обезжиренный творог, кисломолочные продукты, яйца - все то, к чему я всегда относился довольно холодно.

Из жирного - растительное масло. И не больше чайной ложки в день. На всё. Естественно, ничего жареного.

Хлеб - только ржаной без добавления сахара.

Любимая моя картошка - не более 200 граммов в неделю. Это супы, конечно. Чуть меньше вареной моркови. Если раньше я сетовал, что морковка и свекла у нас китайские, некачественные, несладкие, сено-сеном, то сейчас это даже хорошо, полезно.

Овощи, особенно капуста, зелень - жить как-то можно, успокаивал я себя.

И еще. Так называемые отвары – из ягод или сухофруктов. Это даже не отвары, а настои. Поздно вечером все субстанции в термос, залил горячей водой, утром - готово. Чуть позже стал добавлять туда же пакетики специального чая на травах для диабетиков, куркуму (она понижает сахар) и гвоздику, имбирный корень… И все это стало похоже на грог или на глинтвейн, только без спиртных напитков.

Колбаса, всё сладкое и всё жирное, спиртное - смертельный яд. Простились и забыли. Как говорится, урезать так урезать. В жизни осталось всё самое невкусное. Если бы не фантазия, то мир бы окрасился исключительно в серые тона…

Однако грош нам цена, если мы не будем хулиганить, а если уж и шалить, то с умом и осторожностью. Об этом - в следующей статье.



Юрий Рязинкин



