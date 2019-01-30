Комплексным развитием Комсомольска-на-Амуре займется Михаил Панков

На должность заместителя председателя правительства края по вопросам комплексного развития Комсомольска-на-Амуре назначили Михаила Панкова.

Михаил Панков родился 16 мая 1961 года в Хабаровске. В 1983 г. закончил Хабаровский политехнический институт по специальности «Строительные и дорожные машины и оборудование». В 2006 г. – Российскую правовую академию министерства юстиции РФ по специальности «Юриспруденция».

С 1983 по 2003 год работал на производстве, занимал различные должности в коммерческих структурах. С 2003 по 2015 г. - заместитель мэра Хабаровска, председатель комитета по управлению Железнодорожным округом. С мая 2015 г. по октябрь 2018 г. – советник губернатора Хабаровского края. Действительный государственный советник Хабаровского края 1 класса.