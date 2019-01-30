"Горным делом" заинтересовались в Хабаровском крае

Специальность «Горное дело» становится популярной у абитуриентов высших и средних специальных учебных заведений Хабаровского края. За пять лет количество мест по этому профилю выросло более чем в два раза – до 874. Молодежь охотно обучается горному ремеслу, так как в дальнейшем перед ними открываются широкие перспективы трудоустройства. Регион занимает прочные позиции по добыче практически всего перечня драгоценных металлов и других полезных ископаемых.

Как уточнили в краевом министерстве природных ресурсов, сейчас стать горняком можно сразу в пяти учебных заведениях - в Чегдомыне, поселке Солнечный, Николаевске-на-Амуре и Хабаровске. На выбор новичку предлагается 7 специальностей и 4 рабочие профессии. К примеру, в Чегдомынском горно-технологическом техникуме готовят машинистов на открытых работах, проходчиков, маркшейдеров, учат технологиям подземной разработки, обогащения полезных ископаемых. В Хабаровском техническом колледже к стандартному набору профессий предлагают изучить прикладную геодезию и земельно-имущественные отношения.

- С этого года в Тихоокеанском государственном университете открылось новое направление - «Обогащение полезных ископаемых». Все места были быстро заполнены. Профессии будут обучаться и на бюджетной, и на коммерческой основах. В ближайших планах - запустить еще одну специализацию «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых». Именно таких сотрудников у нас запрашивают местные горнодобывающие предприятия, - пояснили в управлении недропользования регионального минприроды.

В хабаровском представительстве компании «Полиметалл» уточнили, что молодые специалисты востребованы на большинстве предприятий этого российского холдинга, занимающегося добычей драгметаллов. Так, в «Полиметалле» существует специальная программа рекрутинга «Молодость». Представители компании объезжают местные вузы и другие учебные заведения, приглашают студентов к себе на производственную и преддипломную практику. При этом даже на практике работа начинающих горняков хорошо оплачивается - на уровне действующих сотрудников. После стажировки они остаются работать в компании.

По информации пресс-службы правительства региона, в 2018 году по различным направлениям специальности «Горное дело» в Хабаровском крае обучились 192 студента. После выпуска 86% молодых горняков без труда нашли работу. За пять лет общий показатель трудоустроенных в этой сфере выпускников превысил 98%, что выше, чем в любой другой отрасли края.