Хабаровский «Водоканал» охраняет свои активы



Чтобы проживающие в частном секторе активно пользовались одним из благ цивилизации - водой, эти чудные люди из МУПа в конце 2018 года решили отпускать воду из водоразборных колонок, что в основном раскиданы по частному сектору города, за деньги. Первая тогда еще в 7-й столице платная уличная водоразборная колонка была установлена на перекрестке улиц Победы и Партизанской в Краснофлотском районе. Массовики-затейники из «Водоканала» украсили ее искусной резьбой по металлу в виде силуэта Хабаровского края (см. «Молодой дальневосточник XXI век», № 43, 24-31 октября 2018 г., «Тонкая работа, однако»). Результат оказался не очень.



«Мы полагаем, что еще примерно 50% жителей частного сектора по каким-то причинам не заключили договор на потребление воды», - обеспокоился в начале 2019 года начальник службы реализации МУП Хабаровска «Водоканал» Сергей Бойко.

«После того как была установлена «умная» колонка, ее обливали краской, пытались сломать. Теперь устройство оснащено тревожной кнопкой. Рядом работает камера видеонаблюдения», - кручинится и печалится ведущий специалист службы безопасности МУП Хабаровска «Водоканал» Андрей Потемкин.

Но специалисты этой организации не останавливаются на достигнутом, продолжают трудиться: расклеивают объявления, беседуют с владельцам частных домов. Объясняя последним, что если они откажутся заключать договоры, а это «несанкционированное потребление питьевой воды», услуга будет считаться невостребованной и колонку демонтируют.Я не понял: в «Водоканале» окопались враги своего народа, что ради бабла готовы уморить часть населения города, лишив людей доступа к источнику жизни? Даже нацистам на оккупированной территории не приходила в голову такая дурость - брать деньги за воду. Колодцы, было дело, травили.Может, «Водоканалу» стоит заодно и питьевые колодцы засыпать? Их по-прежнему, в частном секторе по крайней мере, на базе КАФ много. На той же улице Архиповская падь, где уже стоят две платные водоразборные колонки, видел местоположение нескольких источников, откуда окрестный люд безвозмездно берет воду. На бывшей Осиповской пади (ныне улица Осиповская) такой номер с выкручиванием рук «за платную воду» не пройдет - там одни колодцы, как и на Заводской пади. Стоит посмотреть на карту города и становится понятно, где в будущем появятся очередные «колонки за деньги». По Архиповской пади на берег Амура частенько мотаются отдыхающие…Не понимает народ своей выгоды.Вода-то, прежде просто наливаемая по мере надобности, в год будет обходиться чуть более семисот рублей на человека. В благоустроенной квартире, если в среднем по нормативу прикинуть, тысячи 3. Но в благоустроенной все просто: открыл кран и пользуйся. А в частный дом каждый литр воды - на готовку, на банно-прачечные нужды, на уборку - порой надо везти или нести за несколько сотен метров. Но на кого мы эти затраты относим?Видел результат такого противостояния – разбитое табло, покоцаный легкими ударами от тяжелых тупых предметов кожух. Чья-то рука плеснула черной краски…И «Водоканал» стал вбухивать деньги в охрану платных водоразборных колонок. Начинают с расклейки грозных объявлений и заканчивают сооружением охранного периметра.Предлагаю не останавливаться на достигнутом. С увеличением налогового бремени на население возможны новые перформансы. Так что камерами наружного наблюдения и стикерами с предостережением типа «Объект охраняется полицией, установлена сигнализация» не обойтись. Сразу ставьте забор высотой метра в три из металлических прутьев, а сверху - колючую проволоку нового времени, «егозу». Ворота в охранном периметре пусть открываются после фотоидентификации лица, уплатившего деньги и подписавшего договор. Проверка по радужке глаза, отпечатку пальца и… Я ничего не забыл? Ах, да: высокое напряжение на весь периметр и ров с водой. А все затраты от таких мероприятий отнести на счет налогоплательщиков: «Все равно заплатят!». Если и это не поможет, то тогда уж к каждой колонке – караул национальной гвардии с тяжелым вооружением. Можно и легкую бронетехнику подогнать.Вот только хочу спросить: а где чистая и вкусная вода с Тунгуски? На сколько уже превышена смета на строительство водовода - в три, в четыре раза? Может, хватит? А то и планировщики «чутка ошиблись» с проектом – не знали агрессивные свойства воды, «не те трубы» рекомендовали использовать. Далее аппетиты поперли по нарастающей… Чтобы в 2019 году вылиться в «выкручивание рук»?Вода из уличных колонок, была БЕСПЛАТНА и при царском режиме, и при Калмыкове, и при большевиках, и во времена нэпа, и во время войны, и в 60–90-е годы прошлого века…Поэт Юнна Мориц в свое время наядовитила весьма и весьма пророческие строки, хотя и немножко к другому событию: «Кто сносит власти потолок? Кто посылает на разведку: нельзя ли нам вломить налог за воздух, за траву, за ветку?». О, хорош-ш-ая мыслЯ! И заодно, чтобы два раза не вставать, налог на дым. Электорат-то, проживая в частных домах с печным отоплением, не только водой бесплатно до сих пор пользуется, в отличие от жителей многоквартирных домов с водопроводом, но еще своими мерзкими печными трубами отравляет свежий городской воздух. Непорядок, надо их обложить дополнительным налогом - «на дым». А то, ишь ты, жиреют день ото дня. А городской администрации пора подумать о «тротуарном сборе». А то ходят забесплатно, а потом пешеходные дорожки ремонтируй. Казна и без того имеет жалкий вид. А тут такие деньжищи под ногами…



Андрей Дунаевский





Классика

«Видят мужики: хоть и глупый у них помещик, а разум ему дан большой. Сократил он их так, что некуда носа высунуть: куда ни глянут – всё нельзя, да не позволено, да не ваше! Скотинка на водопой выйдет – помещик кричит: «Моя вода!» – курица за околицу выбредет – помещик кричит: «Моя земля!». И земля, и вода, и воздух – все его стало! Лучины не стало мужику в светец зажечь, прута не стало, чем избу вымести...»

Михаил Салтыков-Щедрин, сатирическая сказка «Дикий помещик», опубликована в 1869 году