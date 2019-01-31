Новости
В Хабаровском крае временно ограничили движение автобусов
В связи с неблагоприятными дорожно-климатическими условиями, связанных с выпадением осадков в виде снега и образованием гололеда, стихийных явлений, при которых движение автобусов, осуществляющих перевозки, сопряжено с реальной угрозой жизни и здоровью граждан (пассажиров), 30 января 2019 года с 18.00 введено временное ограничение движения автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки в направлении г.Хабаровск – с. Лидога – рп. Ванино с подъездом к г.Комсомольску-на-Амуре.
Данные ограничения будут действовать до момента устранения последствий неблагоприятных погодных условий.
Будьте крайне аккуратны на дорогах Хабаровского края, не пренебрегайте безопасностью.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема8 880
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 079
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 975
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 536
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136