В Хабаровском крае временно ограничили движение автобусов

В связи с неблагоприятными дорожно-климатическими условиями, связанных с выпадением осадков в виде снега и образованием гололеда, стихийных явлений, при которых движение автобусов, осуществляющих перевозки, сопряжено с реальной угрозой жизни и здоровью граждан (пассажиров), 30 января 2019 года с 18.00 введено временное ограничение движения автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки в направлении г.Хабаровск – с. Лидога – рп. Ванино с подъездом к г.Комсомольску-на-Амуре.

Данные ограничения будут действовать до момента устранения последствий неблагоприятных погодных условий.

Будьте крайне аккуратны на дорогах Хабаровского края, не пренебрегайте безопасностью.