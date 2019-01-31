Размер пособия по уходу за ребенком увеличится на 4,3 %

Жители Хабаровского края в феврале получат увеличенные пособия. С 1 февраля базовое единовременное пособие при рождении ребенка составит 17 479,73 рубля. Также увеличится пособие по беременности и родам, женщинам, уволенным в связи с ликвидацией предприятий, у которых первый день отпуска по беременности и родам наступит с 1 февраля 2019 г. и позднее, составит 655,49 рубля в месяц. Столько же разово назначено женщинам, вставшим на учет в медучреждения по беременности. Федеральные выплаты, в числе которых пособие по уходу за ребенком неработающим женщинам, женам военнослужащих, проходящих службу по призыву, вырастут на 4,3 процента.

Произведен перерасчет выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим женщинам. За первого ребенка базовый размер составит 3277,45 рубля, за второго и последующих - 6554,89 рубля.

Беременным женам военнослужащих, проходящих службу по призыву, единовременно назначат 27680,97 рубля. А ежемесячно по уходу за ребенком базовая ставка составит 11863,27 рубля.

В зависимости от места жительства получателя, выплата еще будет умножена на районный коэффициент. Например, в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском, Нанайском и Амурском он равен - 1,2. В районе им. Лазо, в отдельных населенных пункта Хабаровского, Бикинского и Вяземского районах – 1,3. В Ульчском, Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Николаевском, Советско-Гаванском, Ванинском, Верхнебуреинском – 1,4 и в Охотском районах – 1,6.

По информации пресс-службы правительства региона, перерасчет социальных выплат произведен в соответствие с постановлением правительства РФ от 24 января 2019 г. № 32 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году».