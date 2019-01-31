На нацпроекты в Хабаровском крае добавят 3,5 млрд рублей

Законодательная Дума Хабаровского края приняла закон о внесении изменений в региональный бюджет на 2019 год. Согласно документу на реализацию Национальных проектов в рамках указа президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года планируется дополнительно направить 3,5 млрд рублей. Основная часть из них – средства федерального бюджета (3,2 млрд рублей), оставшиеся 230 млн рублей выделят из краевой казны на условиях софинансирования. Всего в этом году на эти цели заложено 10,7 млрд рублей.

Как уточнил первый заместитель председателя правительства края – министр финансов Александр Кацуба, внесение изменений позволит своевременно заключить необходимые соглашения с федеральными министерствами для получения межбюджетных трансфертов на реализацию государственных проектов. В этом году средства привлечены в девять из них.

Наибольшее финансирование предусмотрено по нацпроекту «Демография» - 3,7 млрд рублей (увеличение на 209,4 млн рублей). Средства будут направлены на финансовую поддержку семей при рождении детей, содействие в занятости женщин, поддержку проекта «Старшее поколение», создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет. Так, планируется проектирование и строительство детских садов в селах Циммермановка, Литовко, Матвеевка, Мирное, Гаровка, им. Полины Осипенко, поселке Дормидонтовка, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

По проекту «Здравоохранение» дополнительно направят более 716 млн рублей (всего на 2019 год – 989 млн рублей). Основные направления реализации – оказание первично медико-санитарной помощи, закупка необходимого оборудования, борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, внедрение цифровых технологий в медицине.

В 2019 году выделено 483 млн рублей в рамках национального проекта «Образования». Средства направят на улучшение материально-технической базы школ, развитие цифровой образовательной среды. Также запланировано возведение пристройки к школе в селе Бриакан в районе им. Полины Осипенко, строительство школы в микрорайоне «Волочаевский городок» Хабаровска.

На «Жилье и формирование комфортной городской среды» запланировано 1,9 млрд рублей. Распределится финансирование по трем направлениям – обеспечение жильем отдельных категорий граждан, комплексное освоение территорий, решений вопросов с расселением граждан из аварийного жилья, формирование комфортной городской среды.

Кроме того, увеличены средства на реализацию нацпрограмм – «Экология» (1,9 млрд рублей), «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (2,8 млрд рублей), «Культура» (230 млн рублей) и «Малое и среднее предпринимательство, поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (293 млн рублей).

По информации пресс-службы краевого правительства, с учетом внесенных поправок доходы региональный казны увеличены на 4,6 млрд рублей, в том числе 4,3 млрд рублей за счет средств федерального бюджета, 262 млн рублей – за счет средств государственной корпорации «Фонд развития ЖКХ».