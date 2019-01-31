Темпы заболеваемости пневмонией в Хабаровском крае снижаются

По оперативным данным врачей в Хабаровском крае за прошлую неделю внебольничной пневмонией заразились 559 человек. При этом 407 человек уже госпитализированы в больницы региона. Сейчас в Хабаровском крае проходит сезонной пик заболеваемости пневмонией. В этот период года болезнь чаще возникает как осложнение после гриппа или ОРВИ. Поэтому жители должны быть максимально внимательны к своему состоянию. Если во время или после простуды чувствуются нехарактерные симптомы, нужно сразу обратиться к врачу для того, чтобы пройти более детальное исследование.

- В первую очередь, в группу риска у нас попадают граждане старше трудоспособного возраста, беременные женщины и маленькие дети, - пояснила консультант отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению минздрава края Нина Осипова. – Определить пневмонию можно, достаточно сделать рентгеновский снимок легких. А вот лечить ее трудно, болезнь протекает тяжело, потому лучше всегда заранее принять профилактические меры. Для этого в течение года важно делать прививки от стандартного набора простудных вирусов. Тогда шансы получить осложнение будут минимальны. Если же пневмония вирусная, как было осенью, то важно соблюдать меры личной гигиены и эпидрежим.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, медики еще с октября прошлого года усилили все профилактические мероприятия. В крае проведена прививочная кампания, во всех больницах и аптеках создан запас противовирусных, антибактериальных, жаропонижающих лекарственных препаратов, масок и дезинфицирующих средств. В стационарах предусмотрен резерв коечных мест для тяжелобольных. В частности, для больных пневмонией дополнительные места зарезервированы в больницах Хабаровска №10, 11, детской городской клинической больнице им. Истомина, детской городской клинической больнице №9 и дорожной клинической больнице. При необходимости дополнительно можно перепрофилировать одно из отделений больницы №10 и задействовать койки института охраны материнства и детства.