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Последствия потопа в районе Платинум Арены устранят 31 января
Последствия порыва водовода в районе «Платинум арены» обещают устранить сегодня. Накануне на месте аварии работали 5 бригад. Напомним, 29 января в 20.20 часов в центральную диспетчерскую МУП «Водоканал» поступило сообщение о том, что из-под земли рядом с проезжей частью Уссурийского бульвара в районе перекрестка с улицей Ленинградской бьет фонтан. На место выехали сотрудники предприятия, которые выяснили, что произошел порыв магистрального водовода диаметром 600 мм. Для того, чтобы потребители не остались без воды, было принято решение переключить подачу ресурса по резервной линии. Однако вода залила проезжую часть улиц Дикопольцева, Пушкина и Уссурийского бульвара.
Аварийные бригады всю ночь счищали наледь с дороги, а под утро посыпали её инертными материалами. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Сейчас перед рабочими поставлена задача отремонтировать поврежденный участок водовода и восстановить благоустройство.
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