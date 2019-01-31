Строителям газонаполнительных станций в Хабаровске деньгами помогут федералы

Строителям газонаполнительных станций поможет федеральный центр. Он готов возместить им тридцать процентов от стоимости затрат. В краевом центре выделены площадки под строительство двух газонаполнительных станций. Одну из них, в районе улицы Карла Маркса, планируется открыть в начале июля.

«Деньги лишними не бывают. Помощь федерального центра будет способствовать оперативному введению объекта в эксплуатацию, так сейчас станция возводится за счет собственных средств предприятия», - сказал директор ОА «Спецатохозяйство» Алексей Изотов.

Станция будет многотопливная: на ней смогут заправляться машины, работающие на природном газе и пропан-бутане. Еще одна газовая автозаправка появится в промышленной зоне Индустриального района.

«Каждая станция в день сможет обслуживать до двухсот машин. Сейчас в Хабаровске 87 единиц общественного транспорта, работающих на газомоторном топливе. В перспективе приобретение таких автобусов планируется как коммерческими, так и муниципальными перевозчиками. В этом году в городском бюджете заложено более 20 миллионов рублей на покупку транспорта, работающего на природном газе, в лизинг»,- сказал заместитель мэра Хабаровска по промышленности, транспорту и связи Александр Андрюшин.

Для обслуживания «метановых машин», по поручению мэра Сергей Кравчука, департамент архитектуры и землепользования определил еще четыре площадки под возведение газовых автозаправок.