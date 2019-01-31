Новости
Строителям газонаполнительных станций в Хабаровске деньгами помогут федералы
Строителям газонаполнительных станций поможет федеральный центр. Он готов возместить им тридцать процентов от стоимости затрат. В краевом центре выделены площадки под строительство двух газонаполнительных станций. Одну из них, в районе улицы Карла Маркса, планируется открыть в начале июля.
Станция будет многотопливная: на ней смогут заправляться машины, работающие на природном газе и пропан-бутане. Еще одна газовая автозаправка появится в промышленной зоне Индустриального района.
Для обслуживания «метановых машин», по поручению мэра Сергей Кравчука, департамент архитектуры и землепользования определил еще четыре площадки под возведение газовых автозаправок.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема8 880
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 079
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 975
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 536
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136