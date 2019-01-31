У свиней "Скифагро-ДВ"обнаружили ящур

В Хабаровском районе на свинокомплексе "Скифагро-ДВ" специалисты ветеринарной службы зарегистрировали очаг заболеваемости ящуром. Пробы отправили на изучение в лабораторию, специалисты которой подтвердили наличие инфекции.

- Информация о подозрении на заболеваемость к нам поступила 28 января. Пробы были отобраны дважды. Они подтвердили диагноз – ящур типа «О». На данный момент клинические признаки выявлены у 159 особей свиней. Но чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболеваемости, уничтожить придется все поголовье. Это около 1700 особей, - рассказал начальник управления ветеринарии правительства края, главный государственный ветеринарный инспектор Николай Постоев.

В краевом министерстве сельского хозяйства состоялось экстренное совещание. Специалисты региональной ветслужбы рассматривают несколько вариантов занесения инфекции, в том числе с кормами. Для предотвращения распространения болезни было заказано 39 тысяч доз вакцины из Владимирской области от выявленного типа ящура. Она поступит в край в течение ближайших суток. Вакцинировать необходимо свиней в районе очага заражения – это Хабаровск и Хабаровский район. Кроме того, поголовье свиней будет привито в хозяйствах Бикинского и имени Лазо районов, которые находятся по пути следования междугородней трассы «Уссури».

- По санитарным нормам вакцинация свиней проводится только в случае выявления заболевания на конкретной территории. Иммунитет вырабатывается в течение 10-14 дней. Крупный и мелкий рогатый скот мы прививаем планово. Эта работа проводилась как в прошлом, так и в начале 2019 года, - сказал Николай Постоев.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, вспышка ящура была зарегистрирована в середине января в Приморском крае, в связи с чем в Хабаровском были усилены карантинные мероприятия. На федеральной трассе «Уссури» организован ветеринарно-полицейский пост для проверки поставок всей мясной продукции, ввозимой на территорию Хабаровского края. Осматриваются все грузовые автомобили. К работе подключены специалисты Россельхознадзора и сотрудники правоохранительных органов.