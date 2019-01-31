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У свиней "Скифагро-ДВ"обнаружили ящур
В Хабаровском районе на свинокомплексе "Скифагро-ДВ" специалисты ветеринарной службы зарегистрировали очаг заболеваемости ящуром. Пробы отправили на изучение в лабораторию, специалисты которой подтвердили наличие инфекции.
В краевом министерстве сельского хозяйства состоялось экстренное совещание. Специалисты региональной ветслужбы рассматривают несколько вариантов занесения инфекции, в том числе с кормами. Для предотвращения распространения болезни было заказано 39 тысяч доз вакцины из Владимирской области от выявленного типа ящура. Она поступит в край в течение ближайших суток. Вакцинировать необходимо свиней в районе очага заражения – это Хабаровск и Хабаровский район. Кроме того, поголовье свиней будет привито в хозяйствах Бикинского и имени Лазо районов, которые находятся по пути следования междугородней трассы «Уссури».
Как сообщает пресс-служба правительства региона, вспышка ящура была зарегистрирована в середине января в Приморском крае, в связи с чем в Хабаровском были усилены карантинные мероприятия. На федеральной трассе «Уссури» организован ветеринарно-полицейский пост для проверки поставок всей мясной продукции, ввозимой на территорию Хабаровского края. Осматриваются все грузовые автомобили. К работе подключены специалисты Россельхознадзора и сотрудники правоохранительных органов.
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