Военные готовят еще одну серию взрывов в Верхнебуреинском районе

Еще одну серию взрывов на месте оползня планируют провести инженерные войска министерства обороны РФ. После четвертого подрыва мощностью 50 тонн тротила удалось проделать в завале канал глубиной 17 метров. Часть канала уходит под лед, примерно на 3 метра. Ожидается, что вскоре специалистам удастся создать проход, достаточный для восстановления нормального гидрологического режима реки Бурея.

Пока военные готовятся к дальнейшему проведению операции. К месту ЧП за минувшие сутки завезено 50 тонн боеприпасов, 20 тонн инженерного имущества, топливо и продовольствие. Обломки породы, оставшиеся после взрывов, убирают с помощью тяжелой техники. В три смены бульдозером и экскаваторами расчищают проход для воды. До конца февраля военным инженерам необходимо создать сразу две протоки между образовавшимися бассейнами реки, а для этого нужно убрать 90 тысяч кубометров грунта и горных пород. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, эту задачу выполняют 540 человек, используется 46 единиц спецтехники, шесть вертолетов и беспилотный летательный аппарат «Орлан-10».

Напомним, обрушение скальных пород в Бурейское водохранилище произошло в декабре 2018 года. Завал разделил реку Бурея на две части, что создает риск затопления населенных пунктов, расположенных вдоль русла. По поручению президента России Владимира Путина для расчистки затора в Верхнебуреинский район были отправлены силы и средства Минобороны России. Власти региона ввели режим ЧС и решают вопрос с расселением.