Пловцы Хабаровского края стали лучшими на всероссийских соревнованиях

В Хабаровске завершился Всероссийский турнир по плаванию «Амурские тигрята». Борьбу за медали вели свыше 200 участников из Хабаровского края, Приморья, Забайкалья, Камчатки, Сахалина, Якутии, Иркутской области и других регионов.

Участниками соревнований стали юноши 11-12 лет и девушки 9-10 лет. Хабаровский край представил четыре команды из разных спортивных секций. В итоге пловцы региона победили в общекомандном зачете, завоевав 27 наград, 15 из которых золотые.

Три золотых медали завоевал хабаровчанин Мирослав Поташкин. Он также установил три рекорда соревнований на дистанциях 100, 200 и 400 метров вольным стилем и был признан лучшим пловцом турнира. По две высших награды на счету Анастасии Ивановой, Анастасии Кузьминой, Елизаветы Смирновой и Александра Ширяева. Второе и третье заняли пловцы из Камчатского края и Приморья.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, почетным гостем турнира стад серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, четырехкратный чемпион Европы, многократный чемпион СССР Дмитрий Волков провел для участников соревнований мастер-класс и автограф-сессию.