Проекты Хабаровского края презентуют в Японии

4-5 февраля в Токио (Япония) АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Фонд «Росконгресс» представят инвестиционный потенциал восьми субъектов РФ. В рамках деловой миссии японские партнеры познакомятся с особенностями российской экономики и деятельностью отечественных технологических компаний. Мероприятие проводится совместно с Японской организацией по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО). Активное участие в бизнес-сессии примет делегация Хабаровского края под руководством заместителя председателя правительства края – министра инвестиционного развития и предпринимательства Юрия Чайки.

В первый день на международной площадке он презентует несколько высокотехнологических проектов. Один из них – инновационная разработка компании «Континент ТАУ». Проект TAU Tracker представляет собой модульную магнитно-инерциальную систему захвата движения. Это универсальный продукт человеко-машинного интерфейса. Он позволяет обеспечить максимальное погружение пользователя в виртуальную реальность. Прорывная технология позволит применять новые методы в образовательных процессах, медицине, а также индустрии развлечений.

Во время бизнес-миссии будут презентованы и проекты компании ООО «Уайт Софт». Она специализируется на разработке инновационного программного обеспечения для бизнеса и промышленного производства. Также представят современные технологии в сфере медицины региональной компании «ДВ-Мед».

«Такие мероприятие – хорошая возможность представить инвестиционный потенциал субъекта РФ на международном уровне. Наши региональные компании, работающие сфере высоких технологий, готовы выходить на японский рынок и активно сотрудничать с зарубежными партнерами. Со своей стороны мы окажем всю необходимую поддержку», - отметил Юрий Чайка.

Второй день будет посвящен встречам между членами российской делегации и руководством министерств и ведомств Японии, агентств развития, экспертного сообщества, руководителями префектур. К участию приглашены предприятия и организации Японии, заинтересованные в установлении новых деловых контактов, а также в расширении и укреплении сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, миссия проходит в рамках реализации плана двустороннего сотрудничества между Россией и Японией. Проведение мероприятия будет способствовать развитию торгово-экономических отношений России и Японии, наращиванию пула совместных российско-японских инвестиционных и технологических проектов.