На свинокомплексе «Скифагро – ДВ» введен карантин

В связи со вспышкой ящура на территории свинокомплекса «Скифагро – ДВ» в Хабаровском районе введен карантин. Это предполагает запрет на ввоз и вывоз всех видов сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, убой свиней и вывоз продуктов их убоя. Также запрещается вести заготовку и вывоз кормов, с которыми могли контактировать заболевшие ящуром свиньи. Вход посторонним, кроме сотрудников свинокомплекса, специалистов государственной ветеринарной службы и тех, кто занимается ликвидацией очага, также запрещен. Наложены ограничения на перемещение транспорта.

В населенных пунктах Хабаровска и Хабаровского района запрещается перемещение, а также ввоз и вывоз крупного рогатого скота и свиней.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, с 31 января на территории Хабаровского муниципального района распоряжением местных властей объявлен режим чрезвычайной ситуации, определены меры по недопущению распространения ящура. На территории района будут выставлены охранно-карантинные посты и дезинфекционные барьеры.

Для предотвращения распространения болезни краевые власти заказал 39 тысяч доз вакцины от выявленного типа ящура. Она поступит в край в течение ближайших суток. Вакцинировать будут свиней в районе очага заражения – это Хабаровск и Хабаровский район. Кроме того, поголовье будет привито в хозяйствах Бикинского и имени Лазо районов.

Вспышка ящура была зарегистрирована в середине января в Приморье, в связи с чем в Хабаровском крае были усилены карантинные мероприятия.