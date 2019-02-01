Мэр Хабаровска требует отрабатывать обращения горожан без формализма

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук потребовал от своих заместителей отрабатывать обращения хабаровчан, выезжая на места. В прошлом году в адрес муниципалитета было направлено более 10 тысяч просьб и требований. Большая часть из них связана с вопросами жилищно-коммунального хозяйства. Собственники многоквартирных домов жаловались на работу управляющих компаний, качество ремонта кровель, подъездов, требовали заменить почтовые ящики, а также интересовались программой «Формирование комфортной городской среды» и участием в ней.

На втором месте по количеству обращений - работа общественного транспорта: грубость кондукторов, курение водителей, задержки автобусов.

Замыкает тройку лидеров отрасль образования. Родители высказывали недовольство по поводу сборов денежных средств в школах, обращались за путевками в детские сады и консультировались по записи детей в первые класс. Согласно статистике, 510 обращений в прошлом году были повторными, а 165 - многократными.

«Повторные обращения должны быть исключены из практики. Специалисты администрации формально подходят к просьбам человека. Каждая жалоба должна быть рассмотрена лично при встрече с заявителем»,- обращаясь к своим заместителям и начальникам структурных подразделений, сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

На особом контроле - просьбы и требования горожан, которые были высказаны в ходе предвыборной кампании президента России, губернатора края. Для сокращения количества обращений, мэр потребовал от руководителей районов чаще проводить личные приемы граждан и давать ответы заявителям в два раза быстрее, исключая формализм.