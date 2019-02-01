В хабаровских лабораториях производили наркотики

Две лаборатории по производству наркотиков ликвидированы в Хабаровске. Из незаконного оборота изъято около 60 килограммов сильнодействующих и психотропных веществ. В последнее время торговцы «дурью» стали активнее - у дилеров конфисковано в два раза больше незаконных веществ, чем в 2017 году.

«В основном, наркотические вещества в Хабаровск приходят из западной части страны. Однако, в прошлом году мы столкнулись с наркотиками, которые произвели в нашем городе. В ходе оперативных действий были обнаружены и ликвидированы две таких лаборатории», - рассказал начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по городу Хабаровску Аристакес Мовсисян.

Для противодействия незаконному распространению наркотических веществ в образовательных учреждениях проводятся тематические родительские собрания, профилактические беседы с учениками средних и старших классов. В летний период на базе подростково-молодежных клубов реализуется проект «Дворовая досуговая площадка», направленный на пропаганду ЗОЖ. В прошлом году в проекте приняли участие более 20 тысяч детей и подростков. Ведется работа по массовому вовлечению детей в спортивные мероприятия. На жилмассивах города работают инструкторы-методисты, которые проводят тренировки и соревнования для подростков на хоккейных коробках и спортивных площадках, установленных во дворах жилых домов.