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В хабаровских лабораториях производили наркотики
Две лаборатории по производству наркотиков ликвидированы в Хабаровске. Из незаконного оборота изъято около 60 килограммов сильнодействующих и психотропных веществ. В последнее время торговцы «дурью» стали активнее - у дилеров конфисковано в два раза больше незаконных веществ, чем в 2017 году.
Для противодействия незаконному распространению наркотических веществ в образовательных учреждениях проводятся тематические родительские собрания, профилактические беседы с учениками средних и старших классов. В летний период на базе подростково-молодежных клубов реализуется проект «Дворовая досуговая площадка», направленный на пропаганду ЗОЖ. В прошлом году в проекте приняли участие более 20 тысяч детей и подростков. Ведется работа по массовому вовлечению детей в спортивные мероприятия. На жилмассивах города работают инструкторы-методисты, которые проводят тренировки и соревнования для подростков на хоккейных коробках и спортивных площадках, установленных во дворах жилых домов.
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