Хабаровск станет площадкой для военно-исторического фестиваля

К участию в фестивале готовы подключиться Приморский и Забайкальский края, Амурская область. По задумке организаторов мероприятие будет состоять из 6 тематических площадок в формате военно-полевых лагерей. Центром притяжения станет площадка Квантунской армии. За два дня фестиваля гости смогут познакомиться с бытом, элементами вооружения и снаряжения военных того периода, понаблюдать за постановками фрагментов известных сражений. Его организаторами выступят: Хабаровская краевая общественная организация «Амурский рубеж», краевая федерация военно-исторических клубов и Центр патриотического воспитания. Участниками двухдневного фестиваля станут свыше 10 тысяч гостей.

«Для реализации проекта планируем привлечь средства федерального и городского грантов. Для участия в фестивале мы пригласили военных реконструкторов из Японии. Также хотелось бы видеть клубы реконструкторов из Северной Кореи и Китая. Сейчас выясняем, есть ли у них такие объединения. Еще один важный вопрос – место проведения. Мы предложили территорию будущего парка «Патриот» - он подходит нам по многим параметрам», - рассказал председатель «Амурского рубежа» Никита Кобзев.

Надо отметить, что в краевом центре реализуется муниципальная программа «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества». Только в рамках грантовой поддержки около 50-ти социально ориентированных некоммерческих организаций получили финансовую помощь в размере 22 миллионов рублей.