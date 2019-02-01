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Хабаровск станет площадкой для военно-исторического фестиваля
К участию в фестивале готовы подключиться Приморский и Забайкальский края, Амурская область. По задумке организаторов мероприятие будет состоять из 6 тематических площадок в формате военно-полевых лагерей. Центром притяжения станет площадка Квантунской армии. За два дня фестиваля гости смогут познакомиться с бытом, элементами вооружения и снаряжения военных того периода, понаблюдать за постановками фрагментов известных сражений. Его организаторами выступят: Хабаровская краевая общественная организация «Амурский рубеж», краевая федерация военно-исторических клубов и Центр патриотического воспитания. Участниками двухдневного фестиваля станут свыше 10 тысяч гостей.
Надо отметить, что в краевом центре реализуется муниципальная программа «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества». Только в рамках грантовой поддержки около 50-ти социально ориентированных некоммерческих организаций получили финансовую помощь в размере 22 миллионов рублей.
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