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Транспортная карта в Хабаровском крае распространится на пригородные маршруты
В Хабаровском крае ведется прием заявлений на оформление социальной транспортной карты. С ее помощью проезд в общественном транспорте смогут оплачивать льготные категории граждан, в том числе школьники из многодетных семей. В регионе на льготный проезд имеют право 368 тысяч человек, из которых 282 тысячи – граждане пожилого возраста и региональные льготники. Сейчас они получают ежемесячную денежную выплату для оплаты проезда в общественном транспорте, которая была увеличена в два раза в прошлом году. Однако уже сейчас в центрах соцподдержки и в МФЦ они могут оформить транспортную карту.
Новая услуга коснется и детей школьного возраста из многодетных семей. Сейчас ежемесячную денежную выплату в размере 720 рублей предоставляют на каждого такого ребенка, поэтому и право на социальную транспортную карту будет иметь каждый школьник из многодетной семьи.
При оформлении социальной транспортной карты, лимит по которой составит 1000 рублей, не только увеличится количество поездок, но и гарантированно деньги будут потрачены по предназначению.
Отметим, что в течение всего 2019 года владельцы карт смогут менять решение. В случае, если денежная форма окажется предпочтительнее, пользователь сможет снова перейти на денежную выплату, обратившись в центр соцподдержки или в МФЦ.
По данным ведомства, на 1 января 2019 года в крае проживают 16732 многодетных семьи, ежемесячную денежную выплату получают 16726 школьников из многодетных семей.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, внедрение новой системы оплаты будет проходить поэтапно. В Хабаровске и Хабаровском районе транспортной картой люди смогут начать пользоваться с 1 июня 2019 года. В Комсомольске-на-Амуре и в остальных муниципальных районах края - с 1 октября 2019 года.
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