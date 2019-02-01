Транспортная карта в Хабаровском крае распространится на пригородные маршруты

В Хабаровском крае ведется прием заявлений на оформление социальной транспортной карты. С ее помощью проезд в общественном транспорте смогут оплачивать льготные категории граждан, в том числе школьники из многодетных семей. В регионе на льготный проезд имеют право 368 тысяч человек, из которых 282 тысячи – граждане пожилого возраста и региональные льготники. Сейчас они получают ежемесячную денежную выплату для оплаты проезда в общественном транспорте, которая была увеличена в два раза в прошлом году. Однако уже сейчас в центрах соцподдержки и в МФЦ они могут оформить транспортную карту.

Новая услуга коснется и детей школьного возраста из многодетных семей. Сейчас ежемесячную денежную выплату в размере 720 рублей предоставляют на каждого такого ребенка, поэтому и право на социальную транспортную карту будет иметь каждый школьник из многодетной семьи.

При оформлении социальной транспортной карты, лимит по которой составит 1000 рублей, не только увеличится количество поездок, но и гарантированно деньги будут потрачены по предназначению.

- Мера социальной поддержки не завязана на какой-то период, она круглогодичная, поэтому если семья выберет получение социальной транспортной карты, то проезд по ней будет действовать все 12 месяцев в году, независимо от времени года, каникул или учебного процесса. Летом она блокироваться не будет. Кроме того, пользоваться ей можно будет не только в городском, но и в пригородном общественном транспорте, - подчеркнула министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова.

Отметим, что в течение всего 2019 года владельцы карт смогут менять решение. В случае, если денежная форма окажется предпочтительнее, пользователь сможет снова перейти на денежную выплату, обратившись в центр соцподдержки или в МФЦ.

По данным ведомства, на 1 января 2019 года в крае проживают 16732 многодетных семьи, ежемесячную денежную выплату получают 16726 школьников из многодетных семей.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, внедрение новой системы оплаты будет проходить поэтапно. В Хабаровске и Хабаровском районе транспортной картой люди смогут начать пользоваться с 1 июня 2019 года. В Комсомольске-на-Амуре и в остальных муниципальных районах края - с 1 октября 2019 года.