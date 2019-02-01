Прогноз пожаров для Хабаровского края

"Центральная база авиационной охраны лесов "Авиалесоохрана" провела анализ данных долгосрочного прогноза аномалий температуры и осадков, а также анализ фактических данных оперативной отчётности о горимости лесов за период 2000-2018 годов. Итогом стал предварительный прогноз пожарной опасности в лесах Российской Федерации с февраля по октябрь 2019 года.

Что касается Хабаровского края, то пожарная опасность в лесах региона ожидается:

апрель - южная часть края;

- южная часть края; май - западная и восточная части края;

- западная и восточная части края; июнь - южная часть края;

- южная часть края; июль - юго-восточная часть края;

- юго-восточная часть края; сентябрь - западная и центральная части края;

- западная и центральная части края; октябрь - юго-западная часть края.



