Новости
Прогноз пожаров для Хабаровского края
"Центральная база авиационной охраны лесов "Авиалесоохрана" провела анализ данных долгосрочного прогноза аномалий температуры и осадков, а также анализ фактических данных оперативной отчётности о горимости лесов за период 2000-2018 годов. Итогом стал предварительный прогноз пожарной опасности в лесах Российской Федерации с февраля по октябрь 2019 года.
Что касается Хабаровского края, то пожарная опасность в лесах региона ожидается:
- апрель - южная часть края;
- май - западная и восточная части края;
- июнь - южная часть края;
- июль - юго-восточная часть края;
- сентябрь - западная и центральная части края;
- октябрь - юго-западная часть края.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема8 889
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 093
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 988
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 545
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136