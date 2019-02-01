Хабаровчане отправили в Новосибирск больше тонны использованных батареек

На новосибирский завод из Хабаровска отправилась первая партия использованных батареек. Более тонны потенциально опасных элементов питания собрали местные экологи. Они организовали в регионе специальный волонтерский проект, благодаря которому тысячи батареек теперь будут складировать и отправлять на спецпредприятие для переработки с учетом всех экологических норм.

Сбор батареек организовали волонтеры Хабаровского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы». С 2017 года они запустили движение – «Охота за батарейками». Активисты открыли в Хабаровске несколько пунктов приема и стали вовлекать школы, детские учреждения, больницы, кафе, магазины. В них они устанавливали специальные пластиковые экобоксы, куда любой горожанин мог сложить батарейки, накопившиеся дома.

- На проект мы попросили финансовую помощь у правительства Хабаровского края, - рассказал председатель хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров. – Власти с пониманием отнеслись к нашей идее, и в итоге нам выделили губернаторский грант в 140 тысяч рублей. Огромную помощь оказали и спонсоры. На все полученные деньги мы отгрузили первую партию из 1,2 тонн батареек, которая попадет на недавно построенный в Новосибирске завод. К лету планируем подготовить еще более тонны батареек для переработки.

Сейчас в проект в Хабаровском крае вовлечено более 70 организаций. К сбору батареек подключились даже соседи из ЕАО, где экобоксы установили на одном из горнодобывающих предприятий. Но главное - все больший интерес к проблеме стали проявлять обычные жители. Люди приносят батарейки в пункты приема, а не выкидывают их вместе с мусором.

Для продвижения экологической кампании активисты открыли специальный сайт: http://batareek.net/ На этом ресурсе можно узнать подробности проекта, найти ближайший пункт приема элементов питания или подать заявку на установку экобокса.

Проблема утилизации батареек для России не нова, но пока ей уделяют недостаточное внимание. Между тем, современные исследования показывают, что именно батарейки являются наиболее токсичной составляющей в бытовом мусоре. Если их просто выбрасывать, то в землю и воду попадают тяжелые металлы, что наносит непоправимый ущерб природе. Пока же тысячи батареек в РФ ежегодно отправляется на свалки без переработки.