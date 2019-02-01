Почти 9 тысяч ДВ-гектаров выдали в Хабаровском крае за два года

В России продолжается реализация приоритетного закона о «Дальневосточном гектаре». Ровно два года назад, 1 февраля, возможность оформить участок земли в безвозмездное пользование получили все жители страны. Сейчас на территории Хабаровского края выдано около 9 тысяч гектаров, из них 489 договоров заключены с гражданами из других субъектов. Всего с начала действия федерального проекта поступило свыше 18 тысяч заявлений.

Наибольшим спросом пользуются земельные участки в районе им. Лазо (1764 договора), а также Бикинском (1001), Советско-Гаванском (902), Вяземском и Хабаровском районах (744).

Закон о «Дальневосточном гектаре» позволил гражданам осуществить свои проекты, оформив земельный участок без финансовых затрат и излишних административных процедур в максимально короткие сроки. За время действия проекта 300 граждан уже освоили свои земельные участки, 524 осваивают, 2634 человека смогли оформить ранее используемые наделы в собственность.

Среди успешных практик освоения гектаров – проект по разведению коз «Зорькино поле» в селе Кутузовка района им. Лазо, пчеловодство и выращивание иван-чая, а также молочная ферма в селе Кругликово района им. Лазо, детская площадка в районе рабочего поселка Эльбан Амурского района, точка питания в формате Pit-Stop в Бикине и другие.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, все граждане, получившие «дальневосточный гектар» на территории Хабаровского края, могут воспользоваться более чем 30 мерами поддержки в виде грантов, субсидий и льготного кредитования. В 2018 году помощь от государства получили 120 человек на общую сумму более 139 млн рублей.

Проводятся работы по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры в местах компактного расположения «дальневосточных гектаров». В настоящее время определены четыре приоритетные территории: в районе села Кругликово района им. Лазо, сел Краснознаменка, Елабуга и Свечино Хабаровского района. Планируется строительство объектов транспортной инфраструктуры, электросетевого хозяйства, а также разработка градостроительной документации. По предварительным подсчетам на эти цели потребуется 693,43 млн рублей.

Напомним, закон о «дальневосточном гектаре» президент РФ Владимир Путин подписал в мае 2016 года. Инициатива была выдвинута для ускорения развития Дальнего Востока и поддержки демографии федерального округа. Действие программы рассчитано до 2035 года.