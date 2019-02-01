В Хабаровском крае собираются ввести режим ЧС из-за ящура

В правительстве Хабаровского края готовится распоряжение о введении краевого режима ЧС в связи с ящуром.

- Пока в регионе зафиксирован только один случай - в Хабаровском районе. Мы должны сделать все возможное, чтобы обезопасить край от дальнейшего распространения ящура. Необходимо как можно быстрее вводить режим ЧС. Это позволит привлечь дополнительные силы и средства. Кроме того, мы должны тщательно проанализировать причины, которые привели к возникновению заболеваемости. Речь идет как о кормах, так и о системе безопасности на самом предприятии, - сказал Сергей Фургал.

Особый режим будет введен в Хабаровске и Хабаровском районе, а также в территориях, которые в силу географического положения находятся в зоне возможного распространения ящура из соседнего Приморья. Это Вяземский, Бикинский и имени Лазо районы. В этих территориях 2 февраля начнется экстренная вакцинация поголовья в личных и крестьянско-фермерских хозяйствах, а также сельскохозяйственных предприятиях. Вакцина от штамма вируса, который выявлен на свинокомплексе "Скифагро-ДВ", поступит в регион в ближайшие часы.

- Чтобы как можно быстрее провести прививочную кампанию, мы планируем привлечь сотрудников ветслужб со всех районов. Сегодня активно работаем с фермерами и крупными хозяйствами на предмет выявления признаков заболеваемости. В случае их обнаружения, необходимо незамедлительно информировать государственную ветеринарную службу, - отмечает начальник управления ветеринарии правительства края, главный государственный ветеринарный инспектор Николай Постоев.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, 28 января в Хабаровском районе на свинокомплексе "Скифагро-ДВ" специалисты ветеринарной службы зарегистрировали очаг заболеваемости ящуром. В краевом министерстве сельского хозяйства состоялось экстренное совещание. Специалисты региональной ветслужбы рассматривают несколько вариантов занесения инфекции, в том числе с кормами.

В Хабаровском были усилены карантинные мероприятия. На федеральной трассе «Уссури» организован ветеринарно-полицейский пост для проверки поставок всей мясной продукции, ввозимой на территорию Хабаровского края. Осматриваются все грузовые автомобили. К работе подключены специалисты Россельхознадзора и сотрудники правоохранительных органов.