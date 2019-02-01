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В Хабаровском крае собираются ввести режим ЧС из-за ящура
В правительстве Хабаровского края готовится распоряжение о введении краевого режима ЧС в связи с ящуром.
Особый режим будет введен в Хабаровске и Хабаровском районе, а также в территориях, которые в силу географического положения находятся в зоне возможного распространения ящура из соседнего Приморья. Это Вяземский, Бикинский и имени Лазо районы. В этих территориях 2 февраля начнется экстренная вакцинация поголовья в личных и крестьянско-фермерских хозяйствах, а также сельскохозяйственных предприятиях. Вакцина от штамма вируса, который выявлен на свинокомплексе "Скифагро-ДВ", поступит в регион в ближайшие часы.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, 28 января в Хабаровском районе на свинокомплексе "Скифагро-ДВ" специалисты ветеринарной службы зарегистрировали очаг заболеваемости ящуром. В краевом министерстве сельского хозяйства состоялось экстренное совещание. Специалисты региональной ветслужбы рассматривают несколько вариантов занесения инфекции, в том числе с кормами.
В Хабаровском были усилены карантинные мероприятия. На федеральной трассе «Уссури» организован ветеринарно-полицейский пост для проверки поставок всей мясной продукции, ввозимой на территорию Хабаровского края. Осматриваются все грузовые автомобили. К работе подключены специалисты Россельхознадзора и сотрудники правоохранительных органов.
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