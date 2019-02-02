Резиденту ТОСЭР "Хабаровск" дали газ

К сети газоснабжения подключен первый резидент площадки «Ракитное» территории опережающего социально-экономического развития «Хабаровск». Голубое топливо подано на блочно-модульную котельную «Хабаровского трубного завода» для проведения пусконаладочных работ. Общая потребность в газе энергообъекта составляет 186 кубометров в час. Мощности хватит на отопление производственных и административных площадей предприятия.

При прокладке газопровода была использована продукция ООО «Хабаровский трубный завод». Пластиковые материалы, производимые резидентом ТОСЭР, не подвержены коррозии, отличаются долговечностью, простотой и легкостью монтажа, их срок службы составляет не менее 50 лет. Завод выпускает полимерные трубы для внешних сетей водоснабжения, газораспределения, водоотведения и канализации, кабельных сетей и трубопроводов промышленного назначения. Продукция предприятия также используется для строительства систем водоотведения и водоснабжения в рамках создания инфраструктуры ТОРЭР «Хабаровск».

Напомним, «Хабаровский трубный завод» реализовал проект по производству полиэтиленовых трубопроводов по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Инвестор уже вложил в экономику региона 625,6 млн рублей и создал 83 рабочих места.

Построенный пункт редуцирования газа и газопровод протяженностью 606,5 метра с максимальной нагрузкой 9243 кубометра в час позволят реализовать на площадке более 15 инвестиционных проектов на общую сумму 12,49 млрд рублей и создать более 1458 новых рабочих мест. Созданная точка подключения в полной мере обеспечивает текущие потребности инвесторов, а также создает резерв мощности для новых потребителей.

По информации АО «Корпорация развития Дальнего Востока», работы по строительству инфраструктуры на дальневосточных площадках территорий опережающего развития идут с учетом заявок резидентов, согласно утвержденным графикам.

В настоящее время в ТОСЭР «Хабаровск» реализуется 33 инвестиционных проекта с объемом инвестиций 28,5 млрд рублей. В результате их реализации будет создано около 3 тысяч рабочих мест.