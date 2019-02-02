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Всероссийские соревнования по конькобежному спорту пройдут в Хабаровске
Сегодня, 2 февраля, в арене «Ерофей» пройдет открытые всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей». Участие в них может принять любой горожанин старше 7 лет.
Соревнования пройдут на двух дистанциях. Самым маленьким участникам необходимо будет преодолеть на коньках 50 метров, а для шестиклассников и старше – 100 метров. На территории арены «Ерофей» будет работать прокат коньков.
Отметим, что участие в соревнованиях бесплатное. Допуск осуществляется при наличии паспорта или свидетельства о рождении, медицинской справки.
Регистрация будет проходить с 10 до 11:30 в арене «Ерофей». Старт соревнований намечен на 12 часов. Все победители и призеры получат награды от министерства физической культуры и спорта России.
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