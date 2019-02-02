Торги в Хабаровском крае полностью перейдут в электронный формат

С января в Хабаровском крае все конкурсы, запросы котировок и запросы предложений будут проводиться исключительно в электронном виде. Об том заявил председатель комитета государственного заказа правительства края Андрей Лучин.

- Региональная система закупок полностью готова к такому переходу. Это мера необходима для того, чтобы устранить возможные барьеры в закупках государственного и муниципального сектора, а также направлена на борьбу с коррупцией, - отметил Андрей Лучин.

В регионе уже несколько лет работает региональная информационная система в сфере закупок. С ее помощью организованы все этапы закупок краевых заказчиков от планирования до исполнения контракта с последующим формированием статистической и аналитической информации. Кроме того, для тех, кто интересуются закупками на территории Хабаровского края, реализуется проект «Витрина закупок». На информационном портале собрана информация с удобным форматом поиска и бесплатной подпиской по интересующим позициям. Портал объединяет закупки всех уровней: федерального, регионального и муниципального, а также закупки не только по 44-му Федеральному закону, но и по 223-му.

Однако, доступность и привлекательность госзаказа для бизнеса не решается только информационной составляющей. Необходимы меры, направленные на пресечение недобросовестных действий со стороны заказчиков. В целях подтверждения отсутствия ограничения конкуренции, установления характеристик товара, соответствующих только одному производителю, предусмотрена обязанность заказчиков при подаче заявки на закупку в комитет представлять сведения об эквивалентных товарных знаках закупаемого товара, полученные в результате мониторинга рынка. Указанные меры позволяют свести на нет споры с антимонопольным органом по вопросам ограничения конкуренции.

На сегодняшний день краевые закупки в большинстве случаев проводятся конкурентными способами, однако доля закупок у единственного поставщика в крае высока и составляет более 3 млрд рублей или почти 12 процентов от общего объема. Из них более одного миллиарда – закупки малого объема.

- Чтобы минимизировать закупки на бесконкурентной основе с 1 апреля 2019 года начнет действовать единый агрегатор торговли. На этом федеральном ресурсе заказчикам будут предложены наиболее выгодные условия закупки. Он также поможет поставщикам, в первую очередь из числа малого бизнеса, расширить рынки сбыта за счет участия в государственных закупках края. Одновременно его внедрение должно повысить прозрачность закупок, возможность их отслеживания и контроля уполномоченными органами, - подчеркнул председатель комитета.

В 2018 году суммарная величина краевого заказа составила 25,3 млрд рублей, что более чем на 15 % превышает уровень аналогичного периода 2017 года. При этом доля закупок у субъектов малого предпринимательства в крае превысила законодательно установленный минимальный порог в два раза и составила 34,3 % или 6,2 млрд рублей. За 2018 год фактический объем заключенных с малыми предприятиями контрактов из общего объема краевого заказа составил более 40 %. Это один из лучших показателей в стране.