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Торги в Хабаровском крае полностью перейдут в электронный формат
С января в Хабаровском крае все конкурсы, запросы котировок и запросы предложений будут проводиться исключительно в электронном виде. Об том заявил председатель комитета государственного заказа правительства края Андрей Лучин.
В регионе уже несколько лет работает региональная информационная система в сфере закупок. С ее помощью организованы все этапы закупок краевых заказчиков от планирования до исполнения контракта с последующим формированием статистической и аналитической информации. Кроме того, для тех, кто интересуются закупками на территории Хабаровского края, реализуется проект «Витрина закупок». На информационном портале собрана информация с удобным форматом поиска и бесплатной подпиской по интересующим позициям. Портал объединяет закупки всех уровней: федерального, регионального и муниципального, а также закупки не только по 44-му Федеральному закону, но и по 223-му.
Однако, доступность и привлекательность госзаказа для бизнеса не решается только информационной составляющей. Необходимы меры, направленные на пресечение недобросовестных действий со стороны заказчиков. В целях подтверждения отсутствия ограничения конкуренции, установления характеристик товара, соответствующих только одному производителю, предусмотрена обязанность заказчиков при подаче заявки на закупку в комитет представлять сведения об эквивалентных товарных знаках закупаемого товара, полученные в результате мониторинга рынка. Указанные меры позволяют свести на нет споры с антимонопольным органом по вопросам ограничения конкуренции.
На сегодняшний день краевые закупки в большинстве случаев проводятся конкурентными способами, однако доля закупок у единственного поставщика в крае высока и составляет более 3 млрд рублей или почти 12 процентов от общего объема. Из них более одного миллиарда – закупки малого объема.
В 2018 году суммарная величина краевого заказа составила 25,3 млрд рублей, что более чем на 15 % превышает уровень аналогичного периода 2017 года. При этом доля закупок у субъектов малого предпринимательства в крае превысила законодательно установленный минимальный порог в два раза и составила 34,3 % или 6,2 млрд рублей. За 2018 год фактический объем заключенных с малыми предприятиями контрактов из общего объема краевого заказа составил более 40 %. Это один из лучших показателей в стране.
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