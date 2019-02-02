В Хабаровске снесут еще один ветхий дом

Все жильцы - восемь семей - уже переехали в благоустроенные квартиры. В рамках программы по развитию застроенных территорий здание, расположенное в границах улиц Оборонной - Краснореченской, будет демонтировано в ближайшее воскресенье. А на его месте появится высотный дом. Ход строительный работ проинспектировал мэр Сергей Кравчук. В перспективе застройщик планирует на месте пяти ветхих домов возвести четыре жилых высотки. Ключи от первой на 348 квартир дольщики получат уже в конце этого года.

«Для развития этой территории нам в общей сложности необходимо расселить 76 квартир. Жилье для семей мы приобретаем на вторичном рынке. Большая часть жильцов уже покинула бараки, мы им оказывали помощь с переездом. Осталось расселить всего четыре квартиры»,- рассказал директор ООО «Управление инвестиционных программ» Константин Юрченко.

В жилом комплексе «Петроглиф парк» предусмотрено поэтапное строительство домов переменной этажности в общей сложности 1018 квартир. Также в этом районе для маленьких новоселов появится детский сад на 96 мест. Сдать его застройщик обещает только через три года.

Чуть раньше, в 2020 году, в микрорайоне «Волочаевский городок» подрядная организация возведет современную школу по типовому проекту. Он уже реализован в Хабаровске в микрорайоне «Ореховая сопка».

«Школа в «Волочаевском городке» на 800 мест возводится на условиях софинансирования с привлечением краевых и федеральных средств. Для того чтобы не сорвать сроки сдачи объекта, ход строительных работ взят под жесткий контроль. На стройплощадке рабочие трудятся в круглосуточном режиме. Открыть современное учреждение образования стоимостью почти в миллиард рублей, которое будет востребовано в этом районе, планируется к концу следующего года»,- заявил мэр Сергей Кравчук.

Проект школы – почти копия лицея «Звездного», однако, с учетом рельефа местности, строителям пришлось его доработать. Стадион с беговыми дорожками будет обустроен на железобетонных сваях.