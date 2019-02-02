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В Хабаровске снесут еще один ветхий дом
Все жильцы - восемь семей - уже переехали в благоустроенные квартиры. В рамках программы по развитию застроенных территорий здание, расположенное в границах улиц Оборонной - Краснореченской, будет демонтировано в ближайшее воскресенье. А на его месте появится высотный дом. Ход строительный работ проинспектировал мэр Сергей Кравчук. В перспективе застройщик планирует на месте пяти ветхих домов возвести четыре жилых высотки. Ключи от первой на 348 квартир дольщики получат уже в конце этого года.
В жилом комплексе «Петроглиф парк» предусмотрено поэтапное строительство домов переменной этажности в общей сложности 1018 квартир. Также в этом районе для маленьких новоселов появится детский сад на 96 мест. Сдать его застройщик обещает только через три года.
Чуть раньше, в 2020 году, в микрорайоне «Волочаевский городок» подрядная организация возведет современную школу по типовому проекту. Он уже реализован в Хабаровске в микрорайоне «Ореховая сопка».
Проект школы – почти копия лицея «Звездного», однако, с учетом рельефа местности, строителям пришлось его доработать. Стадион с беговыми дорожками будет обустроен на железобетонных сваях.
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