Коммерсант в Хабаровске показал, как надо латать дорожные провалы



СМИ уже написали-наснимали про совместные инициативы стоматолога Владимира Рыбалко со сказочным персонажем Лунтиком по обустройству безопасного пути учеников к 10 школе. Пока что мэрия осторожно идет на сотрудничество, выделяя бетонные блоки, коими на днях Владимир Рыбалко и отгородил проезжую часть от пешеходной дорожки по переулку Дзержинского. При этом за свой счет не только установил выделенные мэрией блоки, но и частично прикрыл водоотливную канавку металлической решеткой с широким трапиком, ранее в которую по не совсем светлому времени суток мог запросто провалиться школьник. Да и мамочке с коляской тяжко было форсировать этакий ровчик посередине пешеходного пути.

Владимир сделал хорошее дело - поступай как Рыбалко! Жаль, что в Хабаровске не так много стоматологических клиник и их владельцев, что смогли бы ликвидировать все препоны на пути движения нашего города из темного прошлого с его «черными дырами» в светлое будущее с его перспективами. Но опыт социального партнерства – это когда часть прибыли от ремонта зубов населения была направлена на создание «комфортной городской среды», пусть и на локально-коротком участке «дороги жизни» к знанию, стоит пропагандировать и внедрять в массы.

Господа коммерсанты и иные денежные лица! Тряхните, по старинке, мошной, сделайте город не только привлекательней, но и безопасней. А что, солидный такой люк с вашей монограммой, что закрыл горловину колодца, увидят и оценят тысячи граждан. Или наименованием вашей организации – на решетке ливневой канализации на автобусной остановке, где всегда масса народа. А то эти зияющие провалы на дорогах и «черные дыры» на бульварах не красят наш и без того многострадальный город. Пора подниматься с колен в более удобную позу для движения вперед.



Всегда за хорошие инициативы с мест Люк Бессонов







