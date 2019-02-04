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Как будут оплачивать больничные в Хабаровском крае в 2019 году
Специалисты Хабаровского регионального отделения ФСС РФ отвечают на вопросы об оплаче больничного.
От чего сейчас зависит размер пособия?
Размер пособия по временной нетрудоспособности (больничные) зависит от общего страхового стажа работника, а также от среднего заработка заболевшего человека в предыдущие два года перед годом ухода на больничный.
В страховой стаж входят прежде всего периоды работы по трудовому договору, а также декретные отпуска у женщин и некоторые другие периоды.
При стаже 8 и более лет больничные равны 100% среднего заработка.
При стаже от 5 до 8 лет - 80% среднего заработка.
При стаже менее 5 лет - 60%.
Какую максимальную выплату можно получить в 2019 году?
За полный календарный месяц - 31 день пребывания на больничном в 2019 году максимальная выплата может составить 66 671,08 руб. (в 2018 году максимум был 62 552,11 руб.). Это верхний предел, а конкретная сумма пособия зависит от стажа и среднего заработка заболевшего человека (см. выше).
Больничные, как и зарплата, облагаются 13-процентным налогом на доходы. Итого за месяц пребывания на бюллетене максимальная сумма может составить в 2019 г. 58 004,08 руб.
Как оформить электронный листок нетрудоспособности?
Электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) узаконен в нашей стране с 1 июля 2017 г. А в январе 2019-го уже был выдан 5-миллионный электронный больничный. ФСС РФ обеспечил возможность подключения к системе выдачи ЭЛН на всей территории России. А конкретный работник может получить электронный больничный, если к системе подключились его работодатель и медицинская организация, где оформляется листок нетрудоспособности.
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