Новости
Девятиклассники Хабаровского края пройдут собеседование по русскому языку
В школах Хабаровского края завершился прием заявлений на прохождение итогового собеседования по русскому языку. 13 февраля его пройдут 12970 выпускников 9 классов. Итоговое собеседование по русскому языку предполагает выполнение заданий на проверку навыков устной речи. Девятиклассники проходят его в своих школах. Во время проведения будет вестись аудиозапись. На выполнение отводится в среднем 15 минут. Оценивается итоговое собеседование экспертом по системе «зачет»/«незачет».
Для участников с ограниченными возможностями здоровья продолжительность итогового собеседования увеличивается на 30 минут. Если особенности здоровья не позволят выполнить все задания, минимальное количество баллов будет уменьшено для получения «зачета».
Проверка ответов итогового собеседования займет не более пяти календарных дней с даты его проведения. Для получивших «незачет», либо пропустивших собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные сроки сдачи - 13 марта и 6 мая.
Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в прошлом году девятиклассники в качестве эксперимента прошли пробное устное собеседование по русскому языку. Массовая апробация состоялась 13 и 16 апреля 2018 г., в ней приняли участие более 11 тыс. школьников, справились - 96,2 %. В этом году успешное собеседование будет являться допуском к государственной итоговой аттестации.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема8 915
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 119
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 012
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 567
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136