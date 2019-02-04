Девятиклассники Хабаровского края пройдут собеседование по русскому языку

В школах Хабаровского края завершился прием заявлений на прохождение итогового собеседования по русскому языку. 13 февраля его пройдут 12970 выпускников 9 классов. Итоговое собеседование по русскому языку предполагает выполнение заданий на проверку навыков устной речи. Девятиклассники проходят его в своих школах. Во время проведения будет вестись аудиозапись. На выполнение отводится в среднем 15 минут. Оценивается итоговое собеседование экспертом по системе «зачет»/«незачет».

Для участников с ограниченными возможностями здоровья продолжительность итогового собеседования увеличивается на 30 минут. Если особенности здоровья не позволят выполнить все задания, минимальное количество баллов будет уменьшено для получения «зачета».

- Во время итогового собеседования экзаменуемому предложат выполнить четыре задания: чтение текста вслух, пересказ прочитанного текста с привлечением дополнительной информации, монолог по одной из выбранных тем. Здесь нужно будет описать фотографию, рассказать историю из жизни, порассуждать над одной из сформулированных проблем. Четвертое задание - это диалог на выбранную тему с экзаменатором-собеседником. Между собой связаны первые два задания, а также третье и четвертое задание. Общее количество баллов, которое можно набрать за выполнение всей работы - 19. Минимальное количество баллов, необходимое для получения зачета – 10, - сообщили в ведомстве.

Проверка ответов итогового собеседования займет не более пяти календарных дней с даты его проведения. Для получивших «незачет», либо пропустивших собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные сроки сдачи - 13 марта и 6 мая.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в прошлом году девятиклассники в качестве эксперимента прошли пробное устное собеседование по русскому языку. Массовая апробация состоялась 13 и 16 апреля 2018 г., в ней приняли участие более 11 тыс. школьников, справились - 96,2 %. В этом году успешное собеседование будет являться допуском к государственной итоговой аттестации.