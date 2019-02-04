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В Хабаровском крае началась вакцинация свиней от ящура
В связи со вспышкой ящура на свинокомплексе "Скифагро-ДВ" в Хабаровском крае приступили к прививочной кампании. Провакцинировано около 3 тысяч свиней в сельхозпредприятиях, личных и крестьянско-фермерских хозяйствах.
По официальным данным, всего вакцинации подлежит около 11,2 тыс свиней. Эта цифра может быть скорректирована в ходе подворовых обходов.
Как сообщает пресс-служба правительства края, в регионе усилены меры ветеринарного контроля. На федеральной трассе «Уссури» организован ветеринарно-полицейский пост для проверки поставок всей мясной продукции, ввозимой на территорию Хабаровского края. Аналогичный пункт появится в районе моста через Амур.
Кроме того, начались проверки магазинов и рынков. Специалисты проверяют наличие ветеринарно-сопроводительных документов на мясную продукцию, географию поставок и дату завоза. Кроме того, на объектах торговли и предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности усилен контроль качества входного сырья.
Напомним, 28 января в Хабаровском районе на свинокомплексе "Скифагро-ДВ" ветеринары зарегистрировали очаг заболеваемости ящуром. Специалисты региональной ветслужбы рассматривают несколько вариантов занесения инфекции, в том числе с кормами.
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