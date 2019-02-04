В Хабаровском крае началась вакцинация свиней от ящура

В связи со вспышкой ящура на свинокомплексе "Скифагро-ДВ" в Хабаровском крае приступили к прививочной кампании. Провакцинировано около 3 тысяч свиней в сельхозпредприятиях, личных и крестьянско-фермерских хозяйствах.

- Партия препаратов из Владимирской области доставлена в регион в субботу. В Хабаровске и Хабаровском районе вакцинация началась в этот же день, а в других районах - Бикинском, Вяземском и имени Лазо – в воскресенье. Это те территории, которые находятся в зоне риска распространения инфекции, в том числе и из Приморского края. Чтобы избежать новых очагов, прививочную кампанию мы начали с крупных хозяйств, - отмечает начальник управления ветеринарии правительства края - главный государственный ветеринарный инспектор Николай Постоев.

По официальным данным, всего вакцинации подлежит около 11,2 тыс свиней. Эта цифра может быть скорректирована в ходе подворовых обходов.

- Первую волну вакцинации мы планируем завершить до конца этой недели. Спустя 14 дней, когда сформируется иммунитет к штамму вируса типа «О», необходимо будет провести ревакцинацию, - сообщил Николай Постоев.

Как сообщает пресс-служба правительства края, в регионе усилены меры ветеринарного контроля. На федеральной трассе «Уссури» организован ветеринарно-полицейский пост для проверки поставок всей мясной продукции, ввозимой на территорию Хабаровского края. Аналогичный пункт появится в районе моста через Амур.

Кроме того, начались проверки магазинов и рынков. Специалисты проверяют наличие ветеринарно-сопроводительных документов на мясную продукцию, географию поставок и дату завоза. Кроме того, на объектах торговли и предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности усилен контроль качества входного сырья.

Напомним, 28 января в Хабаровском районе на свинокомплексе "Скифагро-ДВ" ветеринары зарегистрировали очаг заболеваемости ящуром. Специалисты региональной ветслужбы рассматривают несколько вариантов занесения инфекции, в том числе с кормами.