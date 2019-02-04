На Бурее начали второй этап ликвидации оползня

Инженерные войска министерства обороны РФ приступили ко второму этапу операции по устранению завала, перегородившего русло реки Бурея. В конце прошлой недели специалисты пробили канал в 20,5 метров глубиной, по которому пошла вода. Теперь военным предстоит расширить протоку для того, чтобы восстановить водный режим.

Пропускная способность протоки составляет около 600 кубометров в секунду. Длина канала - около 260 метров, ширина - 42. Обломки породы, оставшиеся после взрывов, убирают с помощью тяжелой техники. Уровень воды в водохранилище начал выравниваться.

По информации пресс-службы правительства региона, власти Хабаровского края продолжают рассматривать варианты расселения села Чекунда, расположенного выше по течение реки. Весной во время паводка населенный пункт, в котором проживает более 200 человек, может попасть в зону затопления. По поручению губернатора в правительство РФ направлено соответствующе обращение, которое было передано сразу в три министерства – министерство строительства РФ, министерство финансов РФ и в МЧС для подготовки экспертного заключения. По предварительным оценкам на переселение потребуется более 300 млн рублей.