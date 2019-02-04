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К 2024 году в Хабаровске и Комсомольске сделают почти все автодороги
До 2024 года привести в нормативное состояние в Хабаровском крае планируют более 330 км автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а также более 400 км дорог в Хабаровской городской агломерации и более 170 км – в Комсомольской.
С 2019 года Хабаровскую агломерацию кроме города Хабаровска и четырех сельских поселений Хабаровского муниципального района вошли села Бычиха и Казакевичево, Корсаковское, Осиновореченское, Мичуринское, Мирненское, Восточное, Сергеевское, Галкинское, Дружбинское сельские и Корфовское городское поселения Хабаровского района.
В план работ Комсомольской городской агломерации включены в первоочередном порядке социально значимые дороги, по которым проходят автобусные маршруты, которые ведут к больницам и станции скорой помощи, образовательным учреждениям.
На ремонт дорог по проекту в 2019 году федеральная казна выделит 1 млрд 130 млн, краевая – 729,5 млн, а муниципальные бюджеты – 170,5 млн рублей.
Для справки:
Национальные проекты реализуются в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорта проектов в 2018 году утверждены Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" стартует с 2019 года и нацелен на приведение до конца 2024 года доли протяженности автодорог регионального значения в нормативное состояние до 50,9%, в городских агломерациях до уровня 85%, а также на снижение количества мест концентрации ДТП в два раза по сравнению с 2017 годом. Проект объединил 104 городских агломерации из 83 субъектов.
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