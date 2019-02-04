К 2024 году в Хабаровске и Комсомольске сделают почти все автодороги

До 2024 года привести в нормативное состояние в Хабаровском крае планируют более 330 км автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а также более 400 км дорог в Хабаровской городской агломерации и более 170 км – в Комсомольской.

С 2019 года Хабаровскую агломерацию кроме города Хабаровска и четырех сельских поселений Хабаровского муниципального района вошли села Бычиха и Казакевичево, Корсаковское, Осиновореченское, Мичуринское, Мирненское, Восточное, Сергеевское, Галкинское, Дружбинское сельские и Корфовское городское поселения Хабаровского района.

В план работ Комсомольской городской агломерации включены в первоочередном порядке социально значимые дороги, по которым проходят автобусные маршруты, которые ведут к больницам и станции скорой помощи, образовательным учреждениям.

На ремонт дорог по проекту в 2019 году федеральная казна выделит 1 млрд 130 млн, краевая – 729,5 млн, а муниципальные бюджеты – 170,5 млн рублей.



