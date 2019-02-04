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В Хабаровском крае приостановили продажу охлажденной свинины
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал поручил временно приостановить продажи охлажденного мяса свинины в торговых точках Хабаровского края. Это позволит обезопасить регион от распространения вируса ящура, вспышка которого зарегистрирована в Хабаровском районе на свинокомплексе «Скифагро-ДВ». Оперативно были введены ограничения на въезд и выезд автотранспорта, завоз и вывоз кормов, а также перемещение персонала и инвентаря.
На предприятии практически завершили забой поголовья, которое по требованиям законодательства необходимо полностью уничтожить. Это около 1700 особей.
По его словам, новых очагов заражения ящуром в регионе на данный момент не выявлено. Второго февраля в Хабаровск поступила партия вакцины от вируса. На данный момент привито уже более трех тысяч свиней.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в крае начались проверки магазинов и рынков. Специалисты проверяют наличие ветеринарно-сопроводительных документов на мясную продукцию, географию поставок и дату завоза. В Хабаровском районе специалисты минсельхоза в ходе проверок выявили три несанкционированных забойных пункта.
Напомним, 2 февраля в южных районах края был введен режим ЧС из-за вспышки ящура. Специалисты отрабатывают несколько версий случившегося. Основная – корма, импортируемые в Хабаровский край. До выяснения всех обстоятельств, губернатор поручил прекратить завоз комбинированных кормов, зернофуража и мясной продукции по действующим контрактам из Приморья, Амурской и Еврейской автономной областей, КНР. Краевой минсельхоз прорабатывает альтернативные пути поставок кормов для сельскохозяйственных животных под полным контролем ветеринарной службы.
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