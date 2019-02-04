Труп тигра нашли в Хабаровском крае

В двух километрах от окраины поселка Сита района имени Лазо обнаружили труп тигра. Останки хищника были запорошены снегом. Самец возрастом около 4-5 лет, ширина пятки передней лапы 10,5 см, сильно истощен и не имеет видимых внешних повреждений.

Информация о тигре поступила в министерство природных ресурсов Хабаровского края накануне от жителей п. Сита муниципального района им. Лазо. Останки тигра были изъяты сотрудниками ОМВД России по району имени Лазо и направлены для проведения экспертизы в Центр диагностики болезней животных Приморской государственной сельскохозяйственной академии.



