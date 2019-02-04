В Харбине откроется Российское генконсульство

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании российского генконсульства в Харбине. «Открыть генеральное консульство Российской Федерации в г. Харбине (Китайская Народная Республика)», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Как следует из пояснительной записки, открытие диппредставительства должно способствовать развитию торгово-экономических и гуманитарных контактов между странами. Кроме того, дипломаты обеспечат защиту интересов российских хозяйствующих субъектов в регионе.

В соответствии с договоренностями генконсульство КНР должно открыться во Владивостоке. Также диппредставительства появятся в Казани и Ухане.