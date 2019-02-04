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В Харбине откроется Российское генконсульство
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании российского генконсульства в Харбине. «Открыть генеральное консульство Российской Федерации в г. Харбине (Китайская Народная Республика)», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.
Как следует из пояснительной записки, открытие диппредставительства должно способствовать развитию торгово-экономических и гуманитарных контактов между странами. Кроме того, дипломаты обеспечат защиту интересов российских хозяйствующих субъектов в регионе.
В соответствии с договоренностями генконсульство КНР должно открыться во Владивостоке. Также диппредставительства появятся в Казани и Ухане.
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