Коллективные точки Wi-Fi сделают для жителей поселков Хабаровского края

Региональный проект по обеспечению широкополосным доступом к сети Интернет сел и поселков, в которых проживает более 500 человек, завершен в Хабаровском крае. За два года построено около 600 км волоконно-оптических линий связи до 45 поселений. Это стало возможным благодаря соглашению, заключенному правительством края с ПАО «Ростелеком».

Скоростной интернет, интерактивное телевидение и другие цифровые услуги появились в селах и поселках Хабаровского, Амурского, Комсомольского, Бикинского, Верхнебуреинского, Николаевского, Солнечного, Ульчского районов и района им. Лазо.

- Передовые телекоммуникации открывают гражданам все возможности цифрового мира. И наша задача - обеспечить жителей края всеми преимуществами современных технологий. За последние 2 года такая возможность появилась еще у 42 тысяч человек, проживающих в регионе. Используя собственные смартфоны, планшеты, ноутбуки жители сел и поселков получают доступ к неограниченному числу информации в сети Интернет, а также возможность оформить государственные и муниципальные услуги в электронном виде, – отметил и.о. министра информационных технологий и связи края Кирилл Берман.

Он также рассказал, что подключение социальных и административных объектов, многоквартирных и частных домов в поселениях ведется по технологии GPON (гигабитные пассивные оптические сети), которая предусматривает прокладку оптики непосредственно до оборудования пользователя. Благодаря этому обеспечивается высокая скорость передачи данных и возможность получить все услуги связи и цифровых сервисов по одному кабелю.

- За два года на реализацию регионального проекта из краевой казны было выделено 168 миллионов рублей. Работа по развитию цифрового общества и устранению цифрового неравенства в крае будет продолжена. Ранее президент Владимир Путин поручил установить коллективные точки доступа к сети Интернет в населенных пунктах, где проживают от 250 до 500 человек. На сегодняшний день такие Wi-Fi точки установлены в 40 отдаленных селах и поселках - подчеркнул Сергей Фургал.

Подключиться к коллективной точке Wi-Fi может любой житель поселка. Планируется, что всего в крае такие точки появятся в 56 населенных пунктах.