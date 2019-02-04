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Коллективные точки Wi-Fi сделают для жителей поселков Хабаровского края
Региональный проект по обеспечению широкополосным доступом к сети Интернет сел и поселков, в которых проживает более 500 человек, завершен в Хабаровском крае. За два года построено около 600 км волоконно-оптических линий связи до 45 поселений. Это стало возможным благодаря соглашению, заключенному правительством края с ПАО «Ростелеком».
Скоростной интернет, интерактивное телевидение и другие цифровые услуги появились в селах и поселках Хабаровского, Амурского, Комсомольского, Бикинского, Верхнебуреинского, Николаевского, Солнечного, Ульчского районов и района им. Лазо.
Он также рассказал, что подключение социальных и административных объектов, многоквартирных и частных домов в поселениях ведется по технологии GPON (гигабитные пассивные оптические сети), которая предусматривает прокладку оптики непосредственно до оборудования пользователя. Благодаря этому обеспечивается высокая скорость передачи данных и возможность получить все услуги связи и цифровых сервисов по одному кабелю.
Подключиться к коллективной точке Wi-Fi может любой житель поселка. Планируется, что всего в крае такие точки появятся в 56 населенных пунктах.
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