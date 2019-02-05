В Хабаровском крае эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен на 42%

Ситуация с гриппом и ОРВИ остается напряженной в Хабаровском крае. За прошлую неделю в регионе зарегистрировано свыше 15 тысяч случаев заражения этими инфекциями. Эпидпорог превышен сразу в 12 территориях – на 42%.

- В группе риска – дети 3-6 лет, подростки 7-14 лет, а также пожилые граждане и беременные женщины, - сообщила консультант отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению минздрава края Нина Осипова. – Все районы, где отмечено превышение эпидпорога, объявлены главным санитарным врачом Хабаровского края территориями неблагополучными по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Там введен комплекс мероприятий эпидемического периода.

Так, во всех поликлиниках уже организован раздельный прием пациентов. В стационарах ограничено посещение больных. В детсадах и школах дети в обязательном порядке проходят «утренние фильтры».

- При отсутствии по болезни более 20% детей и подростков в группе или классе образовательным организациям предписано приостановить учебный процесс на срок до 7 дней. В ряде школ уже воспользовались этим правилом. Сейчас важно не допустить дальнейшего распространения вирусов. Поэтому мы рекомендовали отменить все массовые мероприятия в школах и детсадах, - отметила Нина Осипова.

По информациии пресс-службы правительства региона, отдельно врачи отслеживают ситуацию с заболеваемостью гриппом. Сейчас в регионе зафиксировано 259 лабораторно подтвержденных случаев, из которых 245 вызваны штаммом А(H1N1)pdm09 (пандемический), остальные – A(H3N2). При этом медики отмечают, что при проведении лабораторных обследований у больных ОРВИ удельный вес вирусов гриппа вырос до 78%. Респираторных вирусов негриппозной этиологии выявлено 22%.