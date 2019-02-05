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В Хабаровском крае эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен на 42%
Ситуация с гриппом и ОРВИ остается напряженной в Хабаровском крае. За прошлую неделю в регионе зарегистрировано свыше 15 тысяч случаев заражения этими инфекциями. Эпидпорог превышен сразу в 12 территориях – на 42%.
Так, во всех поликлиниках уже организован раздельный прием пациентов. В стационарах ограничено посещение больных. В детсадах и школах дети в обязательном порядке проходят «утренние фильтры».
По информациии пресс-службы правительства региона, отдельно врачи отслеживают ситуацию с заболеваемостью гриппом. Сейчас в регионе зафиксировано 259 лабораторно подтвержденных случаев, из которых 245 вызваны штаммом А(H1N1)pdm09 (пандемический), остальные – A(H3N2). При этом медики отмечают, что при проведении лабораторных обследований у больных ОРВИ удельный вес вирусов гриппа вырос до 78%. Респираторных вирусов негриппозной этиологии выявлено 22%.
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