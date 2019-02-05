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Хабаровские отцы попробуют сдать нормативы ГТО
Тестирование запланировано на 9 февраля. Городской общественный совет отцов при администрации Хабаровска попробует свои силы в подтягивании, упражнениях с гирей и наклонах.
«Мы пока проводим испытания комплекса «Готов к труду и обороне» в спортзалах. В этом году зима нам не благоприятствует – нет снега. Из-за этого в городе нет ни одной подготовленной трассы для бега на лыжах. Надеемся, что в марте ситуация изменится. Однако, лыжи можно заменить другим, не менее зрелищным и интересным испытанием, – бегом по пересеченной местности. Такую практику мы в ноябре прошлого года уже успешно опробовали», - рассказал заместитель начальника управления по физической культуре и спорту администрации Хабаровска Вадим Шульга.
Первое массовое тестирование для жителей Хабаровска состоится 16 февраля. Все желающие смогут выполнить упражнения по нормативам комплекса ГТО на определенных для этого спортплощадках.
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